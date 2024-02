Pellets : quelles sont les prix et la marque de granulés de bois la moins chère en février 2024 ?

Le mois de janvier se termine déjà et il n’aura pas été trop rude en termes de températures extérieures. Un mois qui fut le 24ᵉ mois consécutif sans anomalie froide en France, selon Meteo-Paris. Certes ce n’est pas la meilleure nouvelle qui soit pour la planète puisque c’est signe de dérèglement climatique ! Néanmoins, et puisque nous devons faire avec ce que nous donne la Nature, il nous aura permis de ne pas trop chauffer nos maisons. Il y a tout de même eu quelques épisodes neigeux, et des températures négatives, mais rien en comparaison du mois de janvier 1985 où Paris était descendu jusqu’à – 18 °C et Besançon à – 40° C ! Vous avez donc peut-être aussi économisé sur votre stock de pellets de bois ? Mais, comment se comporte le marché du pellet pour le mois de février ? Est-ce le moment de faire vos stocks pour l’hiver prochain ? Décryptage.

Faut-il acheter vos pellets en février 2024 ?

Bien entendu, si votre stock est au ras des pâquerettes, il vaut mieux être prévoyant, car février et mars, sont des mois qui peuvent encore nous réserver quelques surprises en termes de journées froides. Dans ce cas, sachez que le prix des pellets en février est resté stable en comparaison du mois de janvier dernier. Sans grande surprise, le prix du sac de 15 kilos oscille entre 5,99 € chez Bricomarché, qui est le moins cher ce mois-ci, et 6,90 € pour les autres vendeurs en général. Nous sommes loin du prix du sac en 2022 qui était sous la barre des 4 € pour la même quantité. Néanmoins, il semble difficile d’atteindre de nouveau ce prix. Les coûts de fonctionnement pour les entreprises ont tant augmenté, que les répercussions sur les consommateurs que nous sommes, étaient inévitables. Notre conseil serait peut-être d’attendre le retour du printemps, et de passer commande en avril ou mai, périodes où les flux sont moins tendus et où les délais de livraison raccourcissent.

Prix des granulés de bois (en février 2024 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Bricorama Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kilos Bricorama Woodpecker 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Bricorama Woodstock (Non renseigné) 5,50 € 0,55 € Sac de 10 kg Brico dépôt Pellex 100 % résineux 6,90 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Amazon Wood Pellets Bois résineux et bois dur 1 299 € 0,61 € Palette (140 sacs) Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères ** ** Indisponible Amazon Suinga Non renseigné 38,90 € 2,59 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 437,00 € 0,44 € Palette (66 sacs) Truffaut Wood pellets Bois résineux et bois dur 1299 € 0,61 € Palette (140 sacs) Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg Bricomarché Woodstock Non renseigné 5,99 € 0,40 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 30 janvier 2024. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours et peuvent être différents d’une région à une autre. Attention, tous les magasins physiques ne disposent pas des mêmes offres, renseignez-vous avant de vous déplacer.

La meilleure offre du moment chez Castorama*

Dans l’enseigne au logo bleu et jaune, vous n’aurez pas à vous soucier du prix du sac de 15 kilos ! Pas de jaloux, quelle que soit la marque choisie, le sac est vendu au prix de 6,90 €. Ce ne sera donc pas le prix qui vous permettra de faire un choix, ce sera alors « au feeling » peut-être, car les pellets vendus chez Castorama sont également, tous, de qualité Premium. Nous avons choisi, ce mois-ci, le pellet de bois Ecobio, disponible surtout dans les magasins situés au sud de la France (Montpellier, Marseille), ou à l’extrême nord (Dunkerque, Bondues). Ce pellet 100 % résineux, certifié DINPlus présente les caractéristiques suivantes :

Diamètre : 6 mm

Longueur : 4 cm

Taux d’humidité : 8 %

Pouvoir calorifique par kg : 5.3 MJ/kg

Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Castorama.

La meilleure offre du moment chez Bricorama*

Chez Bricorama, vous trouverez les pellets en sac de 10 kilos de la marque Woodstock pour un prix de 5,50 €, cela ne revient pas moins cher au kilo, mais facilite le transport des sacs. Nous pensons notamment aux personnes âgées, ou en situation de handicap qui préfèreront un sac plus léger, quitte à le payer un peu plus cher. Le sac Woodstock est par ailleurs disponible en format 15 kilos pour le prix de 6,90 €. Les granulés de bois sont de qualité premium et affichent un remarquable rendement calorifique compris de 4,8 à 5,3 kWh/kg. Destinés aux poêles à pellets, ces granulés de bois premium affichent un taux de durabilité exceptionnel, atteignant environ 97,5 %. Chaque granulé mesure 20 mm de long pour un diamètre de 6 mm, et son taux d’humidité est inférieur à 8 %, assurant ainsi une combustion de haute qualité. Cette qualité premium des granulés est certifiée conforme à la norme DIN Plus. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricorama.

La meilleure offre du moment chez Brico Dépôt*

Chez Brico Dépôt, filiale de Castorama, le choix est restreint, puisqu’en ce mois de janvier, une seule marque est proposée : Pellex, vendu au prix de 6,90 € le sac de 15 kilos. Ces granulés de bois certifiés DINplus, conditionnés en sacs de 15 kg, conviennent parfaitement aux appareils de chauffage fonctionnant avec des granulés de bois. Ils proviennent de forêts locales gérées de manière durable, composés à 100 % de bois naturel, et génèrent très peu de cendres. Brico Dépôt précise que les marques peuvent différer en fonction de la localisation de votre magasin. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Brico Dépôt.

La meilleure offre du moment chez Bricomarché*

Chez Bricomarché, et c’est la bonne surprise de ce mois de février, vous pouvez trouver le sac de pellets de 15 kilos à 5,99 € seulement. C’est pour ce mois-ci, le prix le plus bas que nous avons à vous proposer. Et, ce sont les pellets de marque Woodstock, donc les mêmes qui sont vendus dans les autres enseignes, mais avec 1 € de moins environ par sac… Si vous achetez une tonne de pellets, soit 67 sacs, cela vous revient à 401,33 € au lieu de 462,30 € pour un sac à 6,90 €, soit 10 sacs supplémentaires pour le même prix ! Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricomarché. L’entreprise conseille aux clients de vérifier l’approvisionnement en granulés de bois avant de se rendre sur place, car des problèmes d’approvisionnement peuvent parfois survenir.

Avez-vous déjà votre stock de pellets pour l’hiver prochain ? Pensez-vous que ce soit le bon moment pour acheter vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .