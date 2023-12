Pellets : quelle est la marque de granulés de bois la moins chère en décembre 2023 ?

Décembre est de retour et le dernier mois de l’année s’annonce plus bénéfique que novembre en matière de prix du pellet de bois. Ce mois-ci, Leroy Merlin est resté stable par rapport au mois dernier, nous enregistrons une légère baisse chez Castorama et chez Brico Dépôt qui propose actuellement le meilleur prix (5,69 € le sac de 15 kg). Quant aux autres, Amazon, qui n’est peut-être pas le meilleur plan pour les pellets de bois, est en forte hausse, Butagaz enregistre une légère baisse du prix de la palette et Truffaut reste stable avec 7,50 € le sac de 15 kg. Revenons ensemble sur les tarifs du mois de décembre et sur les quatre meilleures offres actuelles sur les pellets de bois.

Pourquoi faut-il vous réapprovisionner en décembre ?

Le 22 décembre marquera l’entrée en hiver, jusqu’au 20 mars 2024. Nous entrons donc, normalement, dans la période la plus froide de l’année, celle où les poêles à granulés vont tourner à plein régime, de jour comme de nuit. Certaines enseignes proposent pour le moment des prix forts intéressants, mais cela pourrait ne pas durer. Comme tous les combustibles, le pellet de bois est soumis à la loi de l’offre et de la demande. En hiver, la demande est plus forte, car il faut parfois compléter les stocks et, par conséquent, les prix augmentent. Pour éviter de payer le prix fort, c’est peut-être maintenant qu’il faut vous réapprovisionner ? De plus, certains magasins expriment déjà rencontrer des difficultés à se réapprovisionner et cela pourrait ne pas s’arranger avec une demande plus importante.

Prix des granulés de bois (en décembre 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) ** ** Indisponible Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Forest Pellet Indisponible 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Brico dépot Wood Pecker (Non renseigné) 5,69 € 0,37 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Amazon Wood PELLETS Bois résineux et bois dur 1 499 € 1,60 € Palette (160 sacs) Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères ** ** Indisponible Amazon Suinga Non renseigné 38,90 € 2,59 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 453,00 € 0,45 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 30 novembre 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours et peuvent être différents d’une région à une autre.

La meilleure offre du moment chez Castorama*

Chez Castorama, vous n’aurez pas réellement à vous soucier du prix du sac. En effet, toutes les marques sont, ce mois-ci, au prix unique de 6,90 € le sac de 15 kg. C’est, par exemple, le cas du sac de 15 kg de la marque Powerstixx, composé de 100 % de résineux et disposant des caractéristiques suivantes : 6 mm de diamètre, 4 cm de longueur, 8.5 % pour le taux d’humidité, 0.5 % pour le taux de cendres et un pouvoir calorifique (PCI) de 4.6 MJ/kg. On retrouve également les pellets de bois Ducret, fabriqués en Région Rhône-Alpes, dont les caractéristiques sont les suivantes : diamètre de 6 mm, taux d’humidité de 8 % et pouvoir calorifique de 4.7 MJ/kg. Le taux de cendres n’est pas indiqué. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Castorama.

La meilleure offre du moment chez Leroy Merlin*

Ce mois-ci, certains magasins Leroy Merlin proposent des prix plutôt intéressants sur deux marques de pellets de bois : Cogra et Biosyl. En ce début décembre, pour ces deux marques, le sac de 15 kg est vendu à 5,69 €, l’un des prix les plus bas actuellement. Les caractéristiques du sac de 15 kg de la marque Cogra sont celles-ci : essence du bois, pin, sapin, épicéa, taux d’humidité 10 %, taux de cendre 0.7 %, le pouvoir calorifique n’est pas indiqué. Quant aux pellets de la marque Biosyl, ils sont fabriqués avec 100 % d’épicéa, présentant un taux d’humidité de seulement 5,5 % et un taux de cendres de 0.5 %. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Leroy Merlin.

La meilleure offre du moment chez Brico Dépôt*

En ce moment, les offres de pellets de bois chez Brico Dépôt ne sont plus d’actualité. Une seule marque est proposée au prix de 6,90 €. Nous savons uniquement qu’ils sont fabriqués à partir de 100 % de bois naturels issus de forêts gérées durablement et qu’ils produisent très peu de cendres. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Brico Dépôt.

La meilleure offre du moment chez Bricomarché*

La seule marque disponible chez Bricomarché en ce moment, ce sont les pellets de la marque Woodpellets. Ces granulés de bois de qualité premium sont un choix optimal pour le chauffage au bois, affichant un rendement calorifique exceptionnel compris de 4,8 à 5,3 kWh/kg. Leur combustion génère très peu de fumée, éliminant ainsi les corvées liées à la coupe du bois et au nettoyage des résidus. Spécialement conçus pour les appareils à pellets, ces granulés bois premium présentent un taux de durabilité élevé, dépassant les 97,5 %. Chaque granulé mesure 20 mm de longueur et 6 mm de diamètre, avec un taux d’humidité inférieur à 8 %, assurant une combustion de qualité optimale. Certifiés DIN Plus, ces granulés de bois premium répondent aux normes les plus élevées de qualité, garantissant ainsi une performance exceptionnelle pour le chauffage au bois. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricomarché. L’enseigne informe les clients qu’il est préférable de se renseigner avant de se déplacer, car ils rencontrent parfois des problèmes d’approvisionnement en pellets de bois.

Les pellets de bois chez Carrefour*

Pour Carrefour, le choix ne se fera pas sur le prix, mais sur la marque ou la qualité recherchée en matière de taux de cendres ou de taux d’humidité. En effet, tous les sacs de 15 kg de pellets sont au prix unique de 5,69 €. AuvergneGR, CYLPELLET, Ecobio, etc, tous présentent des caractéristiques un peu différentes, mais sont de qualité premium. Le prix de 5,69 € est valable uniquement dans les magasins vendeurs du produit. En livraison, le sac est au prix de 7,99 € environ. Retrouvez tous les pellets de bois vendus par Carrefour.

*Attention, toutes les marques de pellets de bois ne sont pas disponibles dans tous les magasins de chaque enseigne. Les enseignes se fournissent généralement chez des producteurs locaux, cependant, la livraison est parfois possible à domicile.

