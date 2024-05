Noté 4,6/5 par plus de 4 600 personnes, le barbecue Weber Kettle est à -50 % sur Amazon (60,30 €)

Le soleil est de retour, au moins pour quelques jours, et plus si affinités ! Ce soleil brûlant m’a donné l’envie d’un barbecue, mais sans les difficultés d’allumage ! J’ai donc opté pour deux accessoires de la marque Weber, reconnus pour leur qualité, leur sécurité et leur robustesse. Mon choix s’est porté sur le barbecue à charbon Compact Kettle 47 cm (60,30 € au lieu de 129,99 €) soit 54 % de réduction et sur le Rapidfire au prix de 24,49 €. Je vous propose de découvrir ces deux produits qui me permettront de passer un bel été. Le barbecue, c’est la vie, non… Allez, assez parlé, c’est parti pour la découverte.

Le barbecue à charbon Compact Kettle 47 cm Weber

Ce barbecue à charbon de bois est un incontournable pour les amateurs de grillades en plein air. Avec sa cuve en acier émaillé, ce barbecue propose une durabilité exceptionnelle tout en conservant une esthétique attrayante. Parfait pour accueillir jusqu’à 8 convives, il est idéal pour les rassemblements entre amis ou en famille. Le barbecue est équipé d’un couvercle doté d’un clapet d’aération, pour un contrôle précis de la température de cuisson et des résultats parfaits à chaque fois. Sa grille foyer en acier garantit une répartition uniforme de la chaleur. Avec ses dimensions de 88 × 53 × 54 cm, ce barbecue s’intègre parfaitement dans tout espace extérieur…

La cheminée d’Allumage Rapidfire Weber

Pour l’allumer, j’ai choisi de m’équiper de la cheminée d’allumage Rapidfire, évitant ainsi l’achat de petit bois, ou la récupération de cagettes. Pour l’utiliser, il suffit de la remplir de charbon, puis de la poser sur la grille sous laquelle des allume-feux auront été disposés.

Weber Cheminée d'Allumage Rapidfire pour Barbecue, 20cm - en Aluminium, Deux Poignées Sécurisées - Foyer à Charbon en Acier - Accessoire Allume Feu Weber (7416), Métal ALLUME CHARBON POUR BARBECUE: La cheminée d'allumage Rapidfire est l'accessoire Weber référence pour les amoureux de barbecue. Allumez votre barbecue en un instant et profitez du moment Meilleure Vente n° 1

La cheminée d’allumage est conçue pour que la circulation d’air se fasse à l’intérieur. En moins de 10 minutes, les braises sont prêtes, et il n’y a plus qu’à les verser dans la cuve du barbecue et recouvrir de charbon de bois. Gain de temps assuré avec cet accessoire original et utile !

À propos de la marque Weber

Weber est une marque emblématique dans le monde des barbecues et des grillades. Fondée en 1952 par George Stephen à Chicago, aux États-Unis, l’histoire de Weber commence grâce à l’invention du tout premier barbecue à couvercle. Stephen, un passionné de barbecue, a eu l’idée de créer un barbecue avec un couvercle en forme de dôme, inspiré d’une bouée de sauvetage marine, pour protéger les aliments des intempéries. De plus, ce couvercle permet de contrôler la température de cuisson de manière plus efficace. Cette invention révolutionnaire a donné naissance au barbecue à couvercle Weber Kettle, qui est rapidement devenu un symbole de la culture du barbecue aux États-Unis.

La marque propose aujourd’hui une large gamme de barbecues à gaz, à charbon de bois, électriques et à pellets, ainsi que des accessoires et des équipements de cuisson en plein air. En savoir plus, ou découvrir les nouveaux produits Weber, rendez-vous sur le site officiel, ou sur la boutique Amazon. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Weber Barbecue à Charbon Compact Kettle 47cm - Barbecue à Couvercle, Trépied et Roues - Barbecue d'Extérieur Autoportant avec Vasque en Porcelaine Émaillée - Noir (1221004) BARBECUE WEBER COMPACT 47CM: Design noir élégant avec vasque et couvercle résistants à la chaleur, grille de cuisson en acier triple couche, grille à combustible en acier lourd et poignée... PromoMeilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 22 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification de prix par le site vendeur.

** Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Weber, mais relève d’un achat effectué à titre personnel.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez