L’invention d’un braséro innovant, 100 % français, robuste et original : L’Atelier Braséro

Le mois d’avril aura été plutôt frais si nous le comparons avec les années précédentes. Cependant, les températures étaient normales, et le dicton En avril, ne te découvre pas d’un fil a repris tout son sens. Si le proverbe de mai se vérifie, les températures devraient commencer à se réchauffer. Le mois de mai et ses nombreux jours fériés sont souvent l’occasion de ressortir les barbecues. Que ce soit en famille ou entre amis, les barbecues sont une occasion de se rassembler et de profiter des plaisirs simples de la vie en plein air. C’est aussi une excellente occasion de mettre en avant les talents culinaires de chacun et de découvrir de nouvelles recettes. En Picardie, Paul-Émilien Lesourd a inventé une nouvelle marque française : l’Atelier Brasero, et apparemment, les commandes s’enchaînent. Découverte.

L’Atelier Brasero, c’est qui ?

Paul-Émilien Lesourd est business developer dans l’entreprise familiale SCMB, spécialisée en tôlerie et chaudronnerie fine. Il y a quelques mois, il décide d’exploiter le savoir-faire de l’entreprise familiale pour ouvrir une nouvelle branche dans la société : la fabrication et la vente de barbecues. Pierre-Émilien a-t-il senti que les braséros seraient la tendance de l’année ? Le jeune homme a toujours aimé les soirées d’été autour d’un barbecue. Et puisqu’il avait l’expérience et le savoir-faire de SCMB sous la main, il a décidé de se lancer dans l’aventure. Avec l’aide du bureau d’études et de son père, responsable de l’entreprise, il a pu concevoir toute une gamme de braseros haut de gamme alliant design et performance.

Les braséros de Picardie, qu’est-ce que c’est ?

Les braséros « L’Atelier Braséro » sont entièrement fabriqués en France, dans les ateliers de l’entreprise, sans aucune sous-traitance. Ils sont confectionnés à partir de matériaux de qualité, leur garantissant une longue durée de vie. L’Atelier Brasero propose une gamme de trois modèles de barbecues en acier et en inox, tous de forme ronde, conçus pour répondre aux besoins de chacun. Le modèle « classic 850 » est le modèle phare de la marque, les modèles Premium et Le Brasero ++ offrent de grandes surfaces de travail ainsi que de nombreuses options pour cuisiner autour du brasero. Tous les barbecues sont fabriqués selon des standards de qualité élevés, avec des matériaux de qualité et une maîtrise du savoir-faire qui garantissent leur longévité. « Et les options de base, comme les roulettes et la grille, sont incluses », précise-t-il dans une interview accordée au journal La Gazette Oise.

Focus sur le modèle Atelier Brasero 850

Malgré un prix de vente élevé (1 730 €), l’entreprise assure en avoir déjà vendu une cinquantaine. Le modèle plaît autant aux particuliers qu’aux professionnels. Il faut préciser qu’il est prévu pour 15 à 20 convives. Ce n’est donc pas le petit barbecue de table que l’on allume pour une seule côte de bœuf ! Avec son foyer circulaire de 85 cm de diamètre, il est parfait pour cuire légumes, viandes, poissons et fruits en quantités généreuses. La plaque de cuisson en acier de 10 mm et la grille supérieure de cuisson garantissent des résultats de cuisson parfaits. La virole anti-graisse en acier à 360 degrés assure également une utilisation facile et pratique. La finition peinture époxy haute température, les roulettes et la hauteur d’un mètre en font un produit robuste et simple à déplacer. De plus, il est conçu pour être démontable en trois parties et comprend un range bûches à l’arrière pour une utilisation pratique. Parfait pour les événements en plein air et pouvant accueillir entre 15 et 20 personnes, ce brasero offre ainsi un moment de convivialité autour de la cuisine en plein air. Retrouvez les autres modèles et informations sur L’Atelier Braséro.