Quels pellets de bois choisir pour fumer vos aliments au barbecue ?

Les barbecues à pellets de bois arrivent en force sur ce marché porteur. Avec le printemps qui revient et l’été qui arrive, il va falloir innover pour les soirées barbecues. Exit le charbon de bois ! Rappelons que la combustion d’un kilogramme de charbon laisse échapper environ 3,7 kg de CO₂ soit l’équivalent de 27 km parcourus avec une voiture classique (émettant 140 g de CO₂ au kilomètre). De plus, le charbon émet également des particules fines de suie dans l’atmosphère, un mauvais point en matière environnementale.

À moins de choisir un charbon de bois écologique, cette matière n’est plus la solution préférée des Français. En effet, ils se tournent de plus en plus vers les barbecues à pellets, plus écologiques et qui leur offrent de nouvelles saveurs. Le fumage des grillades va dépendre du pellet choisi, et on vous explique justement comment faire votre choix de pellets pour le barbecue.

Un barbecue à pellets de bois, qu’est-ce que c’est ?

Un barbecue à pellets de bois, connu sous le nom de barbecue à granulés de bois, est un type de barbecue qui requiert des granulés de bois comme source de combustible lors de la cuisson des aliments. Il fonctionne en brûlant les granulés de bois dans une chambre de combustion, générant de la chaleur et de la fumée. Ces dernières seront ensuite utilisées pour cuire les aliments sur la grille de cuisson.

Le barbecue à pellets de bois est alimenté par un système automatisé qui contrôle la combustion des granulés de bois, afin de maintenir une température de cuisson constante et précise. Certains modèles de barbecues à pellets de bois sont équipés de sondes de température et de thermostats. Ce qui permet de réguler facilement la température de cuisson et obtenir les résultats souhaités. Certains modèles offrent une cuisson électrique, mais un fumage des aliments n’est obtenu que par la combustion des pellets de bois.

Quels sont les granulés de bois utilisés pour les barbecues ?

Les granulés de bois utilisés comme combustible dans un barbecue à pellets de bois sont généralement fabriqués à partir de bois compressé, comme des copeaux de bois ou des sciures. Ils sont disponibles dans une variété de saveurs telles que les bois de cerisier, de noyer, d’érable, de hickory, de mesquite et bien d’autres. Ce qui permet d’ajouter une saveur fumée distinctive aux aliments cuits. Le barbecue à pellets convient pour la cuisson de divers aliments : viandes, poissons, légumes, pizzas et même frites pour certains modèles qui fonctionnent à air chaud.

Comment choisir les pellets de bois pour le barbecue ?

Il existe différents pellets de bois, et tous n’offrent pas la même saveur aux aliments. Le fumage est un atout gustatif pour certaines viandes, mais en fonction du bois utilisé, il ne donnera pas la même saveur. Avant toute chose, vous devrez utiliser impérativement des pellets de bois, sans additif. Il est également inutile de penser à écouler votre stock de pellets de chauffage dans le barbecue ! Les pellets devront être fabriqués en « bois 100 % dur » et ne pas contenir des huiles aromatiques.

Où trouver des granulés de fumage pour le barbecue ?

Les magasin de bricolage comme Castorama et Leroy Merlin vendent des pellets de fumage pour le barbecue. On en trouve également sur le marketplace Amazon. Les prix varient de 9 à 40 €, selon l’essence et la qualité des granulés.

Quels granulés choisir pour le barbecue ?

Les goûts et les couleurs diffèrent d’une personne à une autre évidemment, mais les bois utilisés pour les pellets offriront différentes saveurs. Voici les différents pellets disponibles (liste non exhaustive) : mesquite, aulne, hickory, pacanier, érable, pommier, cerisier, chêne.

Pour la viande de bœuf, le bois de pacanier est celui qui donnera le côté le plus fumé. Les autres possibilités sont le mesquite, le hickory, l’érable ou encore le chêne.

Pour la viande de porc, il faudra éviter le mesquite et le chêne, mais tous les autres bois peuvent être utilisés.

Pour la viande de volaille comme le poulet, les seuls bois à éviter sont l’érable et le chêne. Ils donneraient un goût trop prononcé de fumée à la viande.

Pour la viande d’agneau ou de veau, les bois à éviter sont l’aulne, le pommier et le cerisier.

Pour la cuisson des poissons, il faudra privilégier l’aulne, le pommier, le cerisier ou le chêne.

Pour la cuisson des légumes, tous les bois sont possibles, mais certains comme le chêne ou le pacanier donneront un goût plus fort à vos préparations.

Il existe également des pellets pour barbecue en abricotier, en noyer ou en hêtre que vous pourrez tester sur votre prochaine soirée barbecue.

