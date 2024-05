Barbecue, fumoir, friteuse, le Ninja Woodfire Pro Connect (à pellets de bois) fait presque tout !

Avec le retour du soleil, si vous sortez sur votre terrasse à partir de 11 h, il ne serait pas étonnant qu’une alléchante fumée de barbecue vous chatouille les narines. Le barbecue est l’appareil star du printemps, et lorsque cela est possible, les amoureux des aliments grillés poursuivent l’utilisation jusqu’en octobre. Pour ne pas gêner vos voisins, il y a bien sûr des règles à respecter, comme le rappel ce communiqué du Service Public. Pour éviter les désagréments, et par ailleurs vous permettre d’économiser sur d’autres appareils de cuisson, la marque Ninja a lancé en début d’année, le Woodfire Pro Connect XL. Un appareil qui nécessite un budget de départ de 449,99 €, fonctionnant avec des pellets de bois, qui va remplacer sept appareils de cuisson. Et, en plus, il est connecté ! Je vous le présente immédiatement.

Une conception innovante

Cette marque est assez récente, mais réalise un véritable carton sur le marché avec une conception innovante des barbecues à bois. La plupart des modèles utilisent des pellets de bois, que Ninja Woodfire fabrique également. La marque est désormais connue pour ses barbecues à bois innovants et de haute qualité. C’est d’ailleurs le cas de notre Pro Connect XL qui avait été présenté à l’IFA 2023, l’un des plus anciens salons industriels d’Allemagne. Les barbecues Ninja Woodfire sont réputés pour leur efficacité énergétique et leur capacité à produire une chaleur intense et constante. Leur technologie de combustion avancée permet une utilisation optimale du bois, ce qui se traduit par une cuisson rapide et uniforme des aliments. Enfin, ils sont polyvalents et peuvent être utilisés pour griller, rôtir, fumer et même cuire au four, ce qui, en finalité, est économique. Vous n’aurez pas à vous soucier de leur qualité et de leur durabilité, les barbecues Ninja Woodfire sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, et notamment en acier inoxydable, qui assure durabilité et résistance à la corrosion.

Un barbecue connecté

Un barbecue connecté à votre smartphone, mais pourquoi faire exactement ? De prime abord, on peut se dire que c’est un truc inutile ! En réalité, c’est une véritable innovation, car vous pouvez déclencher l’allumage, puis surveiller votre cuisson à distance. Lorsque vous préparez un barbecue classique, ne vous êtes-vous jamais senti à l’écart de vos invités ? Eh oui, il y a toujours une personne qui doit se coller à la préparation, et à la surveillance de la cuisson ! Prenons l’exemple d’une côte de bœuf, la viande qu’il faut absolument surveiller en cuisson. Il suffit de planter la sonde filaire dans votre viande, puis de choisir la cuisson désirée (bleu, saignant, à point, etc.). Vous serez alors averti par notification de l’avancée de la cuisson, de l’instant précis auquel il faut retourner votre viande, et bien entendu de la fin de la cuisson. Et, si vous aimez votre tournedos plutôt à point et votre conjoint plutôt bleu, vous pouvez aussi choisir deux modes de cuisson, en connectant une sonde supplémentaire.

Un appareil multifonction

Le modèle Woodfire Pro Connect XL, avec une capacité de cuisson 30 % plus grande que son prédécesseur (grille de 45 × 31 centimètres), est l’accessoire idéal pour les rassemblements en plein air. Si vous décidez d’une « hamburger party », ils pourront être cuits dans le Woodfire. Et, comme tout appareil Woodfire, ce modèle permet une variété de modes de cuisson, tels que barbecue, air fryer, fumoir, cuisson classique, rôtisserie et déshydratation. Ainsi, il est capable de cuire des aliments comme des frites ou des ailes de poulet sans huile, à l’instar des fameuses « friteuses sans huile » qui ont fait la renommée de Ninja en France.

Et, bien entendu, ce Pro Connect XL conserve « l’essence » de la marque, avec une possibilité de fumoir, pour les légumes et les viandes. Quant aux combustibles, les pellets de bois, très économiques puisque vous pourrez réaliser 20 cuissons avec un sac de 900 g ! Ce barbecue n’est-il pas révolutionnaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

