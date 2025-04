Comment allumer rapidement un barbecue avec un démarreur de cheminée ?

Chaque printemps, le scénario se répète : on ressort la grille du barbecue, on dépoussière le couvercle… et on s’attaque à la mission allumage. Entre le charbon récalcitrant, les allume-feux douteux et les invités déjà affamés, cela devient vite un sport. Et, puis, il y a aussi le fameux « qui allume le barbeuc ? », le mari qui entraîne le fils ou le gendre, au fond du jardin, sous un prétexte urgent ! Et, le résultat : je m’y colle à chaque fois ou presque ! Allume-feu, petit bois avec des cagettes, et en avant Guingamp ! Mais, cette année, je vais probablement essayer de contourner le problème avec une astuce simple que j’ai repéré : le démarreur de cheminée, que l’on trouve autour de 40 € sur Amazon. Il n’est pas encore dans mon abri de jardin, mais je sens qu’il ne va pas tarder à y faire son entrée ! Je vous invite à le découvrir.

Des braises prêtes en 10 minutes, sans suer ni souffler

Le principe est simple : on remplit un cylindre métallique avec du charbon ou des briquettes, on place un allume-feu ou du papier journal en dessous, on allume, et… c’est tout. Grâce aux gros trous d’aération à la base, le feu prend rapidement et de manière homogène. Fini les soufflements désespérés ou les tentatives ratées avec le briquet. En environ 10 minutes, on obtient des braises parfaites, prêtes à être versées dans le barbecue. Et, grâce à la poignée protégée par un pare-chaleur, on ne risque pas de se brûler en manipulant l’engin. La seconde poignée pliante permet même un versement propre et maîtrisé, sans répandre la moitié du charbon dans les massifs.

Une méthode plus naturelle et plus sûre

Ce qui m’a plu dans ce produit (du moins sur le papier), c’est sa capacité à faire sans produits chimiques. Pas besoin de liquide inflammable ni d’allume-feux industriels à l’odeur douteuse : une feuille de journal ou un cube naturel suffit à lancer la machine. Résultat : un feu propre, sans fumée toxique, et des grillades qui ont juste le goût du barbecue… pas de la naphtaline. C’est aussi une solution plus écologique, qui consomme peu, n’utilise aucune source d’énergie extérieure, et reste facile à utiliser même pour les débutants du barbecue. Bref, une méthode saine et rassurante, idéale pour passer du « c’est qui qui allume ? » à « laisse, je gère ».

Un accessoire simple, solide et bien pensé

Les démarreurs de barbecue sont conçus pour des barbecues Weber, en général, mais s’adaptent à tous les modèles à charbon. Leurs mesures pensées pour l’usage permettent de contenir une belle quantité de charbon d’un seul coup. Et, côté sécurité, la prise en main a été bien étudiée. Ce n’est pas un gadget, mais un vrai outil malin pour simplifier l’allumage, et rendre le barbecue aussi agréable que ce qu’on met dessus.

