Escapod dévoile une mini caravane Teardrop pour les amateurs de vélos électriques

Durant plus de vingt ans, j’ai pratiqué le camping dans son sens originel : la tente, la remorque, la glacière et tutti quanti ! Une remorque et une voiture pleines à craquer, un coffre de toit au bord de l’explosion et 600 km de galère multipliés par deux (aller-retour), chaque année. Cette époque est révolue, mais j’aurais adoré disposer de l’Escapod, la mini-caravane que j’ai découverte au gré de mes balades virtuelles. Cette mini-caravane tout-terrain, vendue autour de 50 000 € représente un sacré budget, je vous l’accorde. Mais, elle a surtout été pensée pour les amoureux du vélo, les fans de nature, et ceux qui veulent un vrai cocon nomade sans renoncer au confort. Et, comme Escapod est une entreprise fondée par un couple de vététistes passionnés, autant dire que chaque détail a été pensé pour l’aventure. En route pour la découverte de ce petit bijou sur roues.

Une micro-maison mobile qui n’a rien de minimaliste

Derrière ses airs de petite caravane de poche (5,3 m de long pour 58 cm de garde au sol), la Topo2 MTB cache un véritable concentré d’ingénierie et de confort. La structure est en composite monobloc, posée sur un châssis acier ultra-léger, avec une suspension indépendante maison. Autrement dit, elle est aussi à l’aise sur une route de montagne que sur un sentier forestier. Mais, ce qui fait vraiment la différence, c’est l’équipement spécial vélo : porte-vélo électrique intégré, support de réparation fixé au hayon, et même une boîte à outils cachée dans la planche à découper. Oui, vous avez bien lu. La cuisine devient atelier vélo en deux mouvements ! C’est comme si votre garage, votre cuisine et votre chambre s’étaient donné rendez-vous dans 6 m².

Un vrai cocon pour cyclistes baroudeurs

Escapod a tout pensé pour rendre cette mini-roulotte aussi pratique qu’accueillante. À l’intérieur, on trouve un matelas queen size à mémoire de forme, une isolation renforcée, un chauffage, une douche extérieure et un réservoir d’eau potable de 79,5 litres. Une fois la Topo2 installée au camp, vous pouvez partir explorer à vélo en laissant tout le reste bien au chaud sur place. Et, avec sa cuisine arrière toute équipée (réchaud à deux feux, plan de travail inox, frigo et évier), même les pauses déjeuner sur les bords de chemin deviennent confortables. Et, si vous redoutez le nettoyage post-balade boueuse, pas de panique : la douche extérieure sert aussi pour les vélos !

Le luxe du minimalisme bien pensé

Ce que j’aime dans cette Topo2 MTB, c’est qu’elle propose une vraie alternative aux vans classiques ou aux grosses caravanes. Elle pèse moins de 900 kg, se tracte facilement, ne prend pas toute la place dans l’allée, mais transforme n’importe quel coin de nature en base de vie. Le vélo reste au centre de l’expérience, mais tout le reste suit avec intelligemment : autonomie électrique, confort thermique, optimisation de l’espace.

C'est le genre de matériel qu'on n'achète pas sur un coup de tête, toutefois qu'on garde longtemps. Retrouvez toutes les infos techniques sur escapod.us. Alors, seriez-vous prêt à troquer votre vieille tente ou votre camping-car contre cette mini maison à 50 000 € tout-terrain, la Topo2 MTB d'Escapod ?