Voiture électrique : Zeekr annonce un record mondial avec une batterie qui se charge en 600 secondes

La durée de la recharge est l’une des raisons qui n’incitent pas certains conducteurs à adopter une voiture électrique. Contrairement aux véhicules thermiques dont le réservoir peut être rempli en quelques secondes, faire le plein d’une batterie électrique dure généralement plusieurs dizaines de minutes. Par exemple, pour parcourir 282 km avec le Tesla Model 3, je dois brancher le véhicule sur un chargeur adapté pendant environ 15 minutes. Pire encore, le temps de recharge augmente à mesure que la température atmosphérique diminue. Avec sa nouvelle génération de batteries électriques, baptisée 5.5C, le fabricant chinois Zeekr s’attaque à ce problème en promettant un temps de recharge largement réduit.

De meilleures performances

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que Zeekr est une filiale du géant chinois de l’automobile Geely. Elle a pour devise l’égalité, la diversité et la durabilité. Depuis son entrée sur le marché chinois en octobre 2021, la marque a écoulé près de 300 000 véhicules électriques dont le Zeekr 001, le Zeekr 001 FR, le Zeekr 009 MPV et le SUV urbain Zeekr X. Elle ambitionne de commercialiser ses produits en Europe, en Amérique du Sud et en Asie dans les prochaines années. Concernant le nouvel accumulateur que l’entreprise vient de présenter, elle promet de meilleures performances ainsi qu’une meilleure longévité.

Un système de gestion de batterie (BMS) amélioré

Associées aux piles de charge ultra-rapides Zeekr V3, les batteries 5.5C permettent aux véhicules équipés de passer d’un niveau de charge de 10 % à 80 % en seulement 10,5 minutes. Une vitesse de charge qui constitue, selon la marque, un nouveau record mondial. Pour atteindre un tel exploit, Zeekr affirme avoir optimisé la conception des cellules LFP (lithium fer phosphate) en utilisant des matériaux plus efficaces ainsi qu’un système de gestion de batterie (BMS) amélioré. Concernant ce dernier en particulier, il permet d’assurer la stabilité de la charge et du fonctionnement du bloc d’alimentation quelles que soient les conditions environnementales.

Bientôt une nouvelle berline électrique sur le marché mondial

Cette nouveauté profitera dans un premier temps au modèle Zeekr 007 2025 dont la sortie mondiale est imminente. Grâce à sa batterie révolutionnaire, la berline électrique pourra être rechargée de 10 % à 80 % 4,5 minutes plus rapidement que le modèle précédent. On sait aussi qu’elle bénéficiera du système de conduite intelligente Haohan 2.0.

Par ailleurs, le véhicule sera équipé de deux puces Nvidia Orin X totalisant une puissance de calcul de plus de 500 TOPS pour gérer les obstacles et les intersections avec une grande précision. Enfin, sachez que Zeekr prévoit de déployer en Chine cette année près de 1000 bornes de recharge ultra-rapides supplémentaires pour soutenir ses quelque 500 stations de recharge ultra-rapides et 2 700 bornes de recharge classiques déjà opérationnelles dans le pays. Plus d'infos : zeekrglobal.com.