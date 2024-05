Turbo H1, une batterie domestique lithium-fer-phosphate Plug and Play (18,7 kWh) signée Renac Power

Renac Power est une marque qui est certes encore peu connue en Europe, mais elle est présente sur le marché de l’énergie depuis plus d’une décennie. Elle propose notamment un large choix d’onduleurs et de systèmes de stockage énergétique destinés aux applications domestiques et commerciales. L’un de ses derniers produits, le Turbo H1, est une batterie résidentielle haute tension qui possède une tension nominale de 96 V, sa plage de tension est de 81 V à 108 V. D’après l’entreprise, l’accumulateur est doté d’un système de gestion de l’énergie (EMS) qui intègre des fonctionnalités plus utiles les unes que les autres. Parmi elles figure la possibilité de contrôler le niveau d’autoconsommation de manière très précise.

Jusqu’à cinq batteries

Par ailleurs, le Turbo H1 a été conçu pour être le plus pratique possible. Il est, par exemple, équipé d’une télécommande, à cela s’ajoutent une fonction de charge temporisée et un mode alimentation de secours. Renac Power promet aussi une distribution « fluide » de l’énergie ainsi qu’une possibilité de contrôler la charge afin d’améliorer le fonctionnement du système de stockage dans son ensemble. Effectivement, il est possible de coupler jusqu’à cinq batteries Turbo H1. Comme chaque bloc affiche une capacité de 3,74 kWh, la capacité totale peut donc aller jusqu’à 18,7 kWh.

Étanche à l’eau et à la poussière

Toujours d’après la firme chinoise, sa batterie résidentielle « permet aux clients de devenir facilement maîtres de l’énergie et d’intégrer la fonction VPP (centrale électrique virtuelle) » grâce à ses nombreuses fonctionnalités visant à d’améliorer l’expérience utilisateur. Il faut savoir que chaque unité du Turbo H1 mesure 60,6 cm x 65,1 cm x 21,7 cm et accuse un poids de 49,5 kg. Le produit possède une durée de vie de 6 000 cycles et est conçu pour fonctionner dans un environnement exposé à des températures allant de -10 à +50 °C. Il possède un indice d’étanchéité IP65, garantissant une utilisation sûre à l’intérieur comme à l’extérieur.

Une batterie lithium fer phosphate

Sachez aussi que le Turbo H1 peut être utilisé jusqu’à 2 000 mètres d’altitude. Il adopte la technologie LiFePO4. Autrement dit, il s’agit d’une batterie lithium fer phosphate. Pour améliorer sa fiabilité, Renac Power l’a équipé d’un système de refroidissement naturel. En parlant de cela, il convient de noter que cette solution de stockage énergétique résidentielle haute tension est conforme à la norme de sécurité ICE62619 relative aux accumulateurs d’énergie. Elle est également certifiée TÜV Rheinland. Enfin, le constructeur a prévu une application mobile qui permet un suivi et un contrôle à distance et en temps réel du fonctionnement. Plus d’infos : renacpower.com. Possédez-vous des batteries résidentielles et qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .