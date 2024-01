Une étude révèle l’appareil domestique le plus dangereux dans une maison, et le résultat est plutôt surprenant

En France, les accidents domestiques sont la troisième cause de mortalité, la première cause des décès des moins de 15 ans et constituent 61 % des accidents de la vie courante. Ils font plus de 20 000 morts par an et 11 000 000 de blessés, dont 4 500 000 nécessitent un passage par les services d’urgence et 500 000, une hospitalisation. Si les salles de bains, les piscines et les escaliers comptent parmi les endroits où les risques d’accident sont élevés, il est également conseillé de se méfier des équipements électroménagers. En effet, ces derniers peuvent représenter de grands dangers pour les occupants d’un logement. D’après une étude réalisée par la plateforme de prêt en ligne LendingTree, des appareils que nous utilisons au quotidien, tels que les réfrigérateurs, ont fait plusieurs centaines de milliers de blessés.

Le réfrigérateur, l’appareil électroménager le plus dangereux

Contrairement aux idées reçues, les équipements électroménagers qui peuvent entraîner des brûlures ne sont pas les plus dangereux dans un logement. Selon l’étude statistique menée par l’entreprise, le réfrigérateur est celui qui a fait le plus grand nombre de blessés de 2013 à 2022. Il a entraîné 427 454 accidents domestiques durant cette période. Il se positionne à la première place de la liste des appareils les plus dangereux, loin devant les cuisinières et les fours qui occupent la seconde position avec 325 737 blessés. Les frigos qui représentent les plus grands dangers pour les occupants d’une maison sont ceux qui subissent des dysfonctionnements et qui laissent des flaques d’eau particulièrement glissantes à leur base. En effet, les chutes constituent la majorité des accidents domestiques liés à ces appareils électroménagers.

Les autres appareils électroménagers dangereux

Après les réfrigérateurs, les cuisinières et les fours, les aspirateurs, les machines à laver et les fours à micro-ondes occupent respectivement la troisième, la quatrième et la cinquième place. Les aspirateurs ont été responsables de 188 704 accidents domestiques et les machines à laver ont fait 132 914 blessés, de 2013 à 2022. Les fours à micro-ondes, quant à eux, ont entraîné 112 489 accidents, durant cette période. Comme autres équipements électroménagers qui peuvent être dangereux pour les occupants d’un logement, nous pouvons citer les lave-vaisselle (104 585 blessés), les sèche-linges (78 962 blessés), les congélateurs indépendants (67 424 blessés), les fers à repasser (46 239 blessés), les cuisinières et les fours électriques (35 271 blessés).

Un nombre d’accidents en baisse

Bien qu’ils semblent être particulièrement élevés, les chiffres issus de l’étude réalisée par LendingTree montrent un recul de 10 % des accidents domestiques dus aux équipements électroménagers. Hormis un pic enregistré en 2017, le nombre de blessés a continué à baisser pendant les années suivantes. Selon la plateforme de prêt en ligne, cette baisse est due à l’apparition de nouveaux appareils plus fiables et sécuritaires.

Elle suppose également que le recul des accidents enregistré après 2017 aurait été entraîné par la pandémie, durant laquelle les victimes étaient réticentes à faire appel aux services d’urgence, bien qu’elles soient blessées. Pour information, les enfants âgés de quatre ans et moins sont les plus touchés. Ils représentent 9,8 % des cas d’accidents domestiques liés aux appareils électroménagers et se placent à la première position, devant les personnes âgées de 50-54 ans et celles comprises de 55 à 59 ans. Que pensez-vous de ce classement ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .