Comment trouver les meilleurs aspirateurs robots en 2023 ?

Après les fêtes de fin d’année, la maison s’est vidée, le sapin a été démonté et les cadeaux déballés. Et avec la nouvelle année, nous sommes nombreux à vouloir mettre un « petit coup de propre » dans nos intérieurs. Janvier c’est aussi le mois des soldes d’hiver, le moment propice donc pour vous équiper en accessoires de ménage pratiques et qui vous feront gagner du temps ! Depuis quelques années, les aspirateurs robots ont envahi les intérieurs. Il faut bien reconnaître qu’ils sont plutôt pratiques et nous dispensent de passer l’aspirateur chaque jour, voire pour certains de passer la serpillère. Mais comment choisir un aspirateur robot ? On vous explique tout !

Quels sont les meilleurs aspirateurs robots pour 2023…

Dans le classement établi par le site Maniaques.fr, certaines marques se détachent comme les meilleures du marché actuel. C’est le cas de Roborock, Dreame, Ecovacs et iRobot pour les robots haut-de-gamme. Quant aux aspirateurs robots de moyenne gamme, Maniaques.fr recommande Ultenic et Lenfant, deux marques qui proposent un bon rapport qualité/prix. Au niveau du classement des trois meilleurs, et donc de ceux qui seront à privilégier pour 2023. En choisissant l’un de ces trois modèles, vous recevrez alors un produit fiable et efficace qui répondra à vos attentes.

Quels sont les critères techniques pour l’achat d’un aspirateur robot ?

Choisir un aspirateur robot, c’est investir une somme de 200 € à 500 € pour un produit efficace. Voici les critères les plus importants à connaître avant de vous décider pour un modèle :

Les dimensions de l’aspirateur robot sont essentielles, car il ne doit pas être trop haut pour pouvoir passer sous les meubles, sous les barreaux de chaises. Il faut aussi vérifier son diamètre, parce qu’il pourrait ne pas atteindre les dessous de chaises s’il ne peut pas passer entre les pieds.

La programmation de l’aspirateur robot est un critère important puisque cela va vous permettre de choisir entre différents modes d’aspiration (normal, automatique, puissant), ainsi que de choisir une zone précise à nettoyer. Grâce à la programmation, vous pourrez aussi décider de plusieurs passages quotidiens sans avoir besoin lancer l’aspiration. Bien entendu, il existe des aspirateurs robots non programmables, moins pratiques, mais également moins chers.

Attention au temps de charge de la batterie ! Certains aspirateurs robot nécessitent potentiellement une charge de 8 h, ce qui ne vous permettra pas de passer l’aspirateur plusieurs fois par jour. Certains possèdent une station de charge et retournent se charger seuls, d’autres doivent être branchés manuellement.

L’autonomie est évidemment un critère très important. Il faut que l’aspirateur dispose d’une autonomie suffisante pour aspirer la surface de vos sols… Certains sont capables de retourner se charger puis de reprendre l’aspiration là où ils s’étaient arrêtés, mais tous ne le font pas. Considérez qu’une autonomie de 100 minutes est suffisante pour 60 m², quand il faut environ 150 minutes pour 120 m².

Les autres critères importants à ne pas négliger

Le système d’aspiration ainsi que les brosses disponibles sont par ailleurs des critères cruciaux. En effet, un aspirateur disposant de deux brosses latérales rotatives sera plus efficace qu’un aspirateur doté d’une brosse centrale. De plus, si vous hébergez des animaux domestiques, il faudra penser à choisir un robot aspirateur adapté, car les poils s’enroulent autour de la brosse et finissent par le bloquer. Les capteurs sont également des éléments importants, et puisqu’il est autonome, il faut absolument qu’il dispose de capteurs performants, ce qui lui évitera de se cogner dans les meubles ou de chuter dans les escaliers. Certains s’équipent même de caméras de surveillance, et placés dans l’entrée, peuvent vous notifier d’une présence dans la maison en votre absence.

Ajoutons aux caractéristiques importantes, un filtre moteur qui se doit d’être HEPA (High Efficiency Particulate Air) qui permettra d’assainir l’air et d’éviter les allergies. Les filtres devront bien entendu être entretenus régulièrement pour préserver leur efficacité. Le réservoir doit suffisamment être grand et accessible de préférence à l’arrière de l’appareil, plus pratique pour le vider. Les réservoirs les plus grands sont en général de 0.6 litre. Pour un nettoyage efficace, il est conseillé de nettoyer le filtre et de vider le réservoir après chaque utilisation.

Certains aspirateurs disposent d’une télécommande, d’autres sont pilotables via une application, un côté pratique si vous êtes absents quand il se déclenche. Les modèles actuels sont le plus souvent connectés et pilotés via le smartphone. Enfin, il convient aussi de vérifier sa consommation électrique en choisissant, par exemple, un robot aspirateur capable de se mettre en veille lorsqu’il est chargé. Ces appareils ne sont, pour le moment, pas classifiés avec les étiquettes énergie, ce sera donc à vous de vérifier qu’ils soient peu énergivores.

Si vous possédez une grande maison, ou avec plusieurs étages, nous vous conseillons d’avoir plusieurs aspirateurs-robots. Le plus simple, même si cela représente un coût supplémentaire, étant d’en avoir un à chaque étage pour vous débarrasser totalement de la corvée de l’aspirateur. Pour les pièces les moins utilisées, vous pouvez opter pour un modèle un peu moins puissant que pour les pièces à vivre, mais quoi qu’il en soit, une fois acheté, vous ne pourrez plus vous en passer !

Comment choisir un accessoire pour le ménage ?

Pour choisir un balai vapeur, un aspirateur robot ou encore un robot lave vitres, vous pouvez vous fier à votre instinct ou à votre envie, mais ce n’est pas toujours ce qui est le plus fiable. Un site comme Maniaques.fr, comparateur en ligne d’accessoires de ménage, peut vous aider à faire le bon choix. Le site compte plus de 100 000 visiteurs chaque mois, et se fait progressivement un nom chez ceux qui recherchent les bons conseils avant de dépenser des sommes un peu folles parfois. En 2023, Maniaques.fr espère devenir la référence en matière de site de tests, et guides d’achats axés sur le rangement et le nettoyage, avec une chaîne YouTube déjà dans les starting-blocks. Sur Maniaques.fr, vous retrouverez des tutoriels pour le ménage ou le rangement, des astuces, des tests de produits high tech et d’outil liés au ménage, en toute objectivité et avec le maximum de transparence possible. Comparer avant d’acheter, est aussi l’une des spécialités de ce site puisqu’ils proposent des guides d’achat qui vous aideront à choisir, à comparer et à acheter le meilleur produit au juste prix.