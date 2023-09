Et si on utilisait les chauffe-eaux électriques pour stocker le surplus d’énergie des panneaux solaires ?

Actuellement, l’Australie accélère sa transition vers les énergies propres. Ce pays vise à réduire de 43 % son impact carbone en 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon le Statista, la capacité de production d’énergie renouvelable australienne était de 43 516 MW en 2022. Plus de 3 millions de ménages y recourent à des technologies photovoltaïques installées sur les toits. Cet engouement pour la transition énergétique est encourageant. Mais il est important de ne pas négliger certains postes qui émettent toujours de CO2, si l’on veut vraiment décarboner le secteur du bâtiment résidentiel. Dans cette étude, des chercheurs de l’Institute for Sustainable Futures à l’Université technologique de Sydney se concentrent notamment sur la production d’eau chaude domestique. Ils suggèrent d’utiliser des chauffe-eaux électriques intelligents pour stocker l’excès d’énergie propre « hors pointe » du réseau. Cette solution s’attaque à deux problèmes majeurs concernant les émissions de CO2 et la stabilité du réseau. Explications.

Une baisse de l’empreinte carbone de la production d’eau chaude

En Australie, plus de 50 % des ménages utilisent des chauffe-eaux au gaz, tandis que le reste dispose de chauffe-eaux électriques. Les foyers équipés de pompes à chaleur y sont encore peu nombreux. Auparavant, les émissions de carbone générées par les chauffe-eaux électriques étaient quatre fois plus élevées que celles des modèles fonctionnant au gaz. La cause, ces appareils utilisaient de l’électricité produite principalement à partir des combustibles fossiles comme le charbon. Mais aujourd’hui, le réseau australien fournit plus d’électricité produite à partir des sources renouvelables. Ce changement important diminue grandement l’impact carbone des chauffe-eaux électriques actuels. Par conséquent, les chauffe-eaux au gaz pourraient devenir l’option de chauffage de l’eau la plus émettrice de CO2 dans ce pays d’ici 2030.

Une solution de chauffage de l’eau moins coûteuse

Dans le cadre de la transition énergétique, ces chercheurs proposent de remplacer les chauffe-eaux au gaz par des modèles électriques. Ces derniers possèdent une durée de vie de 15 ans, voire plus. Ainsi, si un ménage décide d’en installer un aujourd’hui, cet appareil lui servira pour les deux prochaines décennies. Il fonctionnera grâce à l’électricité propre excédentaire fournie par le réseau. Notons que les énergies renouvelables sont actuellement moins chères que le gaz, dont le prix pourrait encore augmenter dans les prochaines années. Les pompes à chaleur constituent aussi une alternative écologique, mais elles ne conviennent pas à tous les ménages. Leur coût initial est plus important. De plus, plusieurs appartements ne disposent pas d’espace approprié pour placer l’unité extérieure d’une PAC.

Une option de stockage d’énergie propre plus accessible

Selon le rapport de cette étude, les chauffe-eaux électriques d’une capacité de 300 l seraient parfaits pour stocker le surplus de l’électricité propre du réseau, en dehors des heures de pointe. Ainsi, l’énergie est conservée sous forme d’eau chaude. En Australie, ces appareils pourraient donc faire le travail de plus de 2 millions de batteries électriques domestiques de type Tesla Powerwall 2. En effet, ils pourraient fournir plus de 30 GWh supplémentaires de capacité de demande flexible quotidienne. Ce qui permet d’équilibrer l’approvisionnement de l’électricité provenant de sources renouvelables. En contrepartie des prix avantageux proposés aux clients, les opérateurs du réseau auraient la possibilité d’allumer ou d’éteindre les chauffe-eaux intelligents, en fonction de la production électrique disponible. Plus d’informations : Theconversation.com

