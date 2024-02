AEG dévoile un panneau solaire à haut rendement couvert par une garantie de 40 ans

Le géant européen de la technologie solaire AEG vient de mettre à jour son catalogue. Avec l’AS-M1089B-GA(M10)/HV, il ambitionne de révolutionner le marché de l’énergie solaire photovoltaïque en offrant une garantie de longue durée et une efficacité élevée. Alors que la plupart des constructeurs proposent une garantie de 10 à 20 ans, AEG a franchi un pas majeur en portant cette durée à 40 ans avec son nouveau panneau solaire de type N. Cette nouvelle référence lancée par la firme bénéficie de la technologie cellulaire All Back Contact ou ABC. Sa longévité exceptionnelle est notamment due au fait qu’elle adopte une conception bi-verre.

Deux couches de verre

Effectivement, le nouveau panneau solaire possède une couche de verre à l’arrière, contrairement à la plupart des modèles disponibles sur le marché qui utilisent un film plastique à la place. AEG a placé les contacts dans le versant dorsal afin d’augmenter la surface active et de procurer au module un aspect noir élégant. Il va sans dire que cette conception rend également le nouveau module solaire résidentiel AS-M1089B-GA(M10)/HV plus résistant. À noter que le produit se décline en trois versions avec une puissance de sortie allant de 445 à 455 watts. En ce qui concerne le rendement, il est de 23,6 % pour la variante la plus performante.

Une longévité accrue

Par ailleurs, la tension en circuit ouvert se situe entre 40,15 V et 40,35 V, contre 13,68 A à 13,80 A pour le courant de court-circuit. La version de base du module solaire mesure 1 722 mm x 1 134 mm x 30 mm et accuse un poids de 24 kg. Doté d’un indice de protection IP68, le dispositif adopte un cadre noir en alliage d’aluminium anodisé. Selon le constructeur, durant la première année, il devrait être en mesure de délivrer au moins 99 % de sa puissance nominale initiale avec une baisse annuelle maximale de 0,4 % au cours des prochaines années. Au bout de 40 ans, le panneau devrait ainsi maintenir 83,4 % de sa puissance originelle.

Bientôt disponible sur le marché

L’AEG AS-M1089B-GA(M10)/HV utilise des cellules rectangulaires M10 semi-découpées. Il peut fonctionner sur des systèmes dont la tension maximale est de 1500 volts. On notera aussi le fait que ce panneau solaire de type N supporte des températures de -40 °C à 85 °C. Fait intéressant, le nouveau produit d’AEG arrivera sur le marché au cours des prochaines semaines. À l’exception de ce nouveau modèle, les panneaux solaires de la marque vendus depuis le 1ᵉʳ janvier dernier auront droit à une garantie de 30 ans. Plus d’infos : aeg-solar.com. Que pensez-vous de cette garantie étendue ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .