La filière solaire photovoltaïque a connu un développement fulgurant en France depuis quinze an. Rien que pour l’année 2022, la production totale était de 21 TWh. Les études menées sur le sujet font état d’une hausse de 31 % comparé aux résultats de 2021, la progression est impressionnante. Une évolution portée par la compétitivité en termes de prix, de performance de conversion, sans parler des modules « plug and play » de plus en plus nombreux sur le marché. Aujourd’hui, de nombreuses marques proposent des produits innovants et prêts à l’emploi pour encourager les foyers à avoir une consommation d’énergie plus verte. Le carport baptisé Atrium Electron, de la marque Heolian, en fait partie. Cet abri pour les voitures, résistant aux intempéries, se démarque par ses panneaux photovoltaïques de haute performance qui peuvent produire jusqu’à 4 040 kWh par an.

Un dispositif innovant et installé en deux jours

Le dispositif n’est pas « plug and play », mais presque. C’est huit à vingt panneaux photovoltaïques Duonergy qui forment la toiture selon vos besoins, ayant chacun une puissance de sortie de 425 Wc. Ces dispositifs distribués par POwR Connect embarquent une technologie appelée « TOPCON », donnant un rendement surfacique de 21,8 %. Les modules mesurent chacun 172,2 × 113,4 × 3 cm et sont reliés à un micro-onduleur Solenzo. Ces derniers sont reconnus pour leur efficacité en termes de rendement. La structure peut être adossée à un mur ou autoportée grâce à 4 ou 6 poteaux, selon le nombre de panneaux embarqués. Il est important de souligner que si la surface du carport ne dépasse pas les 20 m², les travaux peuvent être entamés avec une simple déclaration (renseignez-vous quand même auprès de votre mairie). Des équipes d’experts agréés RGE (reconnu garant de l’environnement) et QualiPV réalisent l’installation de la structure.

Un grand pas vers l’autoconsommation

L’Atrium Electron permet de gagner en performance énergétique et de faire un premier pas vers l’autoconsommation. L’énergie produite peut contribuer à l’alimentation du chauffage, des équipements d’une piscine ou de différents appareils ménagers. Les propriétaires de voitures électriques peuvent directement utiliser l’électricité fournie par ces panneaux innovants pour alimenter une borne de recharge domestique, sans doute le plus grand intérêt de ce produit. Ce carport se branche directement au réseau électrique de la maison. Selon les informations du constructeur, ses principaux avantages sont les suivants :

les panneaux bifaciaux dont les faces arrière captent également l’énergie du soleil ;

il favorise l’autoconsommation, avec possibilité de revente du surplus ;

il est possible de stocker l’énergie sur des batteries supplémentaires ;

ses modules en verre trempé sont robustes, livrés avec 25 ans de garantie ;

le micro-onduleur haut de gamme est fourni avec le carport photovoltaïque.

À l’instar de tous les dispositifs solaires, il optimise la consommation d’énergie. Selon Heolian, son carport écologique réduirait la facture annuelle de 30 %. Un rendement qui dépendra évidemment de nombreux facteurs comme le taux d’ensoleillement, l’orientation, la consommation du ménage, etc.

Une structure robuste et plutôt élégante

La structure en aluminium, entièrement fabriquée en France, soutient les panneaux solaires de l’Atrium Electron. Son design moderne, épuré et élégant conviendra à tous les styles d’aménagements. Côté prix, cette solution coûte environ 1 000 euros par mètre carré. Une facture qui peut s’alourdir si vous optez pour des batteries annexes pour stocker le surplus d’énergie. Bref, un produit fonctionnel et design qui permet d’économiser de l’électricité. Plus d’informations : heolian.fr. Que pensez-vous de cet abri de voiture solaire ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .