Quelles sont les aides de l’État (et subventions) pour l’installation d’un chauffe-eau solaire en 2023 ?

Alors que les prix de l’électricité et du gaz flambent depuis plus d’un an, nous sommes nombreux à chercher des alternatives économiques. Et toutes les astuces sont bonnes à prendre en matière d’économie d’énergie : petites centrales solaires, meilleure isolation, poêles à granulés, etc. Qui plus est, les solutions actuelles sont souvent plus écologiques que leurs ancêtres, et c’est aussi une bonne nouvelle pour la planète. Dans votre maison, il est un poste qui reste consommateur d’énergie, mais dont nous ne pouvons pas nous en passer : le chauffe-eau électrique. Cependant, de plus en plus de consommateurs se tournent vers le chauffe-eau solaire. D’ailleurs, son installation bénéficie de certaines aides financières à ne pas négliger. Décryptage.

Un chauffe-eau solaire, qu’est-ce que c’est ?

Pour chauffer votre eau, comme la plupart des Français, vous utilisez un chauffe-eau électrique qui peut être à cumulus ou instantané. Quel que soit son type, il consomme beaucoup d’énergie, puisqu’il doit chauffer l’eau froide pour que vous puissiez vous doucher ou vous laver les mains. Le chauffe-eau solaire possède les mêmes caractéristiques, mais il chauffe votre eau, sans consommer d’énergie, grâce à des panneaux solaires installés sur votre toit. Suivant sa puissance, il peut couvrir de 50 à 80 % de vos besoins en eau chaude sanitaire. Pour fonctionner, il convertit le rayonnement solaire en chaleur grâce à des capteurs sur le toit relié au ballon de stockage, à un circulateur, un régulateur et un échangeur thermique. Les panneaux solaires capturent l’énergie solaire, chauffant ainsi le fluide caloporteur circulant dans le système jusqu’à atteindre le ballon, où il libère sa chaleur. Par la suite, l’eau froide est renvoyée dans le circuit et le cycle recommence.

Quelles sont les déclarations à effectuer pour l’installation d’un chauffe-eau solaire ?

Attention ! Vous ne pouvez pas installer un chauffe-eau solaire sans autorisation du service urbanisme de votre mairie. Puisque des panneaux solaires se trouveront sur votre toit et en modifieront donc l’aspect extérieur, vous devez absolument effectuer une déclaration préalable de travaux. L’installation d’un chauffe-eau solaire peut vous être refusée, si vous résidez, par exemple, dans une zone classée historique ou près d’une église, d’un musée ou d’un monument classé au patrimoine national. Notez que la réponse à la déclaration préalable de travaux doit vous parvenir sous un mois à partir de la date de votre dépôt en mairie. Une fois le délai d’un mois dépassé, sans réponse de la part des services compétents, vous pourrez entamer vos travaux d’installation. De plus, si vous installez un chauffe-eau solaire, pensez à en informer votre assureur et à envisager peut-être un changement de votre contrat d’électricité. Puisque votre chauffe-eau n’est plus électrique, vous n’aurez probablement plus besoin du tarif « heures creuses », qui sert particulièrement à chauffer votre eau durant certaines périodes.

Un chauffe-eau solaire, combien cela coûte-t-il ?

Le prix d’un chauffe-eau solaire est évidemment variable en fonction de sa puissance, mais également de la région dans laquelle il sera installé. Les prix sont différents en région parisienne qu’en Province, par exemple. Une installation coûte entre 900 € et 1 700 € pour un chauffe-eau solaire individuel, et de 3 600 € à 6 800 € pour un chauffe-eau solaire adapté à un foyer de 4 personnes, selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Cependant, ces installations bénéficient de certaines primes de l’État dans le cadre des travaux énergétiques.

Quelles sont les aides disponibles pour l’installation d’un chauffe-eau solaire ?

Les aides financières sont accessibles via le dispositif MaPrimeRénov’ et sont généralement versées sous conditions. Par exemple, elles s’adressent aux foyers dont le logement est construit depuis au moins deux ans. De plus, elles varient en fonction du revenu fiscal de référence, qui classe les aides par couleur :

MaPrimeRénov’ Bleu pour les ménages très modestes, avec une aide plafonnée à 4 000 € pour 7 000 € dépensés.

MaPrimeRénov Jaune pour les ménages modestes, avec une aide plafonnée à 3 000 € pour 7 000 € dépensés.

MaPrimeRénov Violet pour les ménages intermédiaires, avec une aide plafonnée à 2 000 € pour 7 000 € dépensés.

Il existe une quatrième catégorie : MaPrimeRénov Rose pour les ménages les plus aisés. Les foyers dont le revenu fiscal de référence les classe en Rose ne percevront aucune aide de l’État. Une autre aide est possible et s’appelle l’éco-PTZ, un prêt à taux zéro accordé par certaines banques, mais qui est de plus en plus difficile à obtenir. Concrètement, vous pouvez emprunter jusqu’à 15 000 € à taux zéro pour effectuer des travaux de rénovation énergétique.

Un dossier doit être déposé à la banque comprenant le descriptif des travaux et le montant prévu. Vous avez ensuite 3 ans pour effectuer les travaux et 15 ans pour rembourser le prêt. Enfin, renseignez-vous auprès de votre mairie, votre département, votre région ou votre agglomération, certaines proposent aussi des aides cumulables avec celles de l’État. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .