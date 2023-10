La production d’eau chaude sanitaire est très coûteuse dans la mesure où cela nécessite une grande quantité d’énergie. Dans la plupart des ménages et des entreprises, cette énergie est fournie par des combustibles fossiles tels que le gaz et le pétrole. De plus, il y a des personnes qui préfèrent utiliser l’électricité pour chauffer l’eau. L’énergie solaire, elle, assure actuellement moins de 2 % des besoins mondiaux en chauffage. Pourtant, il s’agit d’une énergie verte et gratuite. Selon les experts, l’une des raisons qui freinent l’adoption de cette technologie est la taille imposante des chauffe-eaux solaires qui rendent leur installation complexe. À cela s’ajoute le fait qu’ils peuvent atteindre des températures dangereuses.

Un chauffe-eau solaire compact et efficace

Avec son produit éponyme, SolarisKit, basée à Dundee en Écosse, veut changer la donne en proposant un chauffe-eau solaire qui allie sécurité, facilité d’installation et facilité d’entretien. Qui plus est, le dispositif possède un design attrayant et peu encombrant. Il est intéressant de noter que cette start-up écossaise a été fondée par un ingénieur en mécanique. Le Dr Faisal Ghani affirme avoir eu l’idée de créer l’appareil quand il était professeur à l’Université Heriot-Watt, à Édimbourg. À l’époque, le fondateur de SolarisKit participait souvent à des conférences sur les énergies renouvelables.

Facile à assembler

Un jour, le Dr Faisal Ghani est tombé sur un article selon lequel la facture énergétique de la plupart des ménages rwandais représentait jusqu’à 40 % de leurs revenus. Pire encore, le chauffage constituait près de 70 % de leur consommation énergétique. C’est en partant de ce constat que l’ingénieur a développé son chauffe-eau solaire révolutionnaire. En effet, il estime que le chauffage par l’énergie solaire peut constituer une solution abordable et durable, s’il est exploité de manière intelligente. L’appareil qu’il a mis au point consiste ainsi en un chauffe-eau en kit qui peut être assemblé en moins de 20 min. Mieux encore, l’installation peut être réalisée par une personne lambda et ne nécessite pas d’outils particuliers. À noter que le capteur n’a pas besoin d’une orientation spécifique pour bien capter la lumière du Soleil.

Des composants recyclables

Autre point intéressant, ce chauffe-eau de nouvelle génération n’a pas besoin de pompe ni d’électricité pour fonctionner. Pour sa fabrication, SolarisKit a opté pour des matériaux entièrement recyclables. Outre ces nombreux atouts, on sait que cet équipement domestique, conçu pour la production d’eau chaude à partir de l’énergie solaire, est optimisé pour les toits plats et les installations au sol. Voilà pourquoi il pourrait également être utilisé dans le cadre d’une activité récréative telle qu’un camping.

Du fait de son attrait, le produit a reçu un financement de 150 000 £, soit environ 173 000 €, du British Design Fund. « Ce financement nous aidera à étendre notre portée, à accélérer le développement de nos produits, à améliorer nos capacités de fabrication et à pénétrer de nouveaux marchés », a expliqué le Dr Ghani. Plus d'infos : solariskit.com.