Solcrafte, l’invention d’un chauffe-eau solaire innovant dépourvu de réservoir externe

Leur taille imposante figure parmi les inconvénients des chauffe-eaux solaires classiques. Ces appareils se composent généralement d’une plaque thermique plate ainsi que d’un grand réservoir pour stocker l’eau. En raison de leur conception complexe, ces types de chauffe-eaux coûtent cher. Avec son système à capteur solaire et à ballon intégrés, l’entreprise autrichienne Solcrafte veut s’affranchir de toutes ces contraintes. Il s’agit d’un chauffe-eau compact qui vous permettra de produire de l’eau chaude sanitaire à moindre coût. En effet, en plus d’être renouvelable, l’énergie solaire est entièrement gratuite.

Le premier chauffe-eau solaire à réservoir intégré au monde

Avec cet appareil innovant, Solcrafte apporte aussi une solution pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone. Le chauffe-eau solaire mis au point par l’entreprise autrichienne se distingue avant tout par sa compacité et par son efficacité énergétique. Avec son design moderne tout-en-un, combiné à des normes de fabrication de qualité et une conception soignée, le dispositif veut révolutionner le secteur de l’énergie solaire thermique. En fait, d’après son concepteur, il s’agit du premier chauffe-eau solaire à réservoir intégré au monde.

Nécessite peu d’entretien

Mais comment fonctionne ce bijou technologique ? Comme l’explique l’entreprise sur son site web, l’eau est réchauffée et stockée directement dans le capteur solaire du Solcrafte. Une conception qui garantit une efficacité énergétique élevée tout en permettant d’économiser de l’énergie lors du chauffage de l’eau sanitaire. Étant donné que le fluide reste stationnaire, le système procure un rendement élevé, même avec un faible ensoleillement. La température maximale de 100 °C peut être atteinte en quelques heures. Comme l’appareil ne comporte pas de glycol ni d’anode, il ne nécessite que très peu d’entretien.

Proposé en trois modèles

Par sa compacité, sa simplicité et sa facilité d’installation, le système Solcrafte convient à n’importe quel type de toiture. La gamme comprend trois modèles : Solcrafte 100, Solcrafte 150 et Solcrafte 200, avec des capacités respectives de 90 l, 145 l et 195 l. Le modèle le plus petit possède une surface de capteur de 1,1 m², contre 1,75 m² pour le modèle intermédiaire et 2,4 m² pour le Solcrafte 200. D’après le fabricant, ces chauffe-eaux solaires ont une grande résistance à la corrosion et sont tous couverts par une garantie constructeur de cinq ans. Plus d’infos : solcrafte.com.

