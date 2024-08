Héliofrance : des panneaux solaires thermiques pour chauffer gratuitement l’eau de la maison

Dans un foyer, le budget électricité est l’un des postes qui coûte le plus cher. En effet, pour un foyer de quatre personnes, chauffé à l’électricité, cela représente pour le chauffage, environ 62 % et 10 % pour l’eau chaude, selon Engie.fr, soit environ 2 500 € par an. Par conséquent, et assez logiquement d’ailleurs, nous cherchons des solutions pour réduire ces coûts qui, de plus, ne cessent d’augmenter. Parmi ces solutions, les chauffe-eaux solaires sont très plébiscités, réduisant les coûts du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, et de l’électricité en général, puisque produite grâce au Soleil. Je vous propose de découvrir la solution solaire proposée par HélioFrance, qui combine des panneaux solaires et un chauffe-eau. Découverte.

HélioFrance veut « relancer » les chauffe-eaux solaires

Les chauffe-eaux solaires ne sont pas une nouveauté, ils ont été inventés en 1910-1920 aux États-Unis, dans les États très ensoleillés d’Arizona ou de Californie. À cette époque, le gaz et le pétrole n’étaient pas encore généralisés et ces chauffe-eaux permettaient d’obtenir de l’eau chaude à moindre coût, comme l’explique l’Encyclopédie de l’Énergie. Au fil du temps, ils ont été abandonnés, car relativement couteux à installer, et surtout dépendants des conditions climatiques évidemment. Les chaudières électriques ou à gaz sont venues les remplacer. L’objectif d’HélioFrance est, par conséquent, de relancer cette manière écologique et économique, de produire de l’électricité et de l’eau chaude sanitaire.

Une solution unique en France

L’entreprise est installée à Bérat, au sud de Toulouse, une région qui ne manque pas de soleil ! HélioFrance aurait pu se contenter de fabriquer des chauffe-eaux et des panneaux solaires classiques. Mais, la particularité de l’entreprise, et c’est unique en France, est de fabriquer des panneaux solaires thermiques avec des matières recyclables, pour une production d’eau chaude moins énergivore. Je parle bien ici de panneaux solaires thermiques, qui produisent de l’eau chaude, et non de panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent uniquement de l’électricité. Couplés à un accumulateur d’eau chaude, ils se présentent comme une solution idéale pour réduire les coûts énergétiques d’un foyer.

Un concept en pleine expansion

« Le principe n’est pas révolutionnaire, mais il est très efficace. La chaleur du soleil récupérée grâce aux panneaux sert à chauffer l’eau stockée dans une cuve », confie Jérôme Simonin, dans les colonnes de France 3 Info Régions. Ces panneaux sont fabriqués à partir de matières premières entièrement recyclables, telles que le cuivre, l’aluminium et le verre. De la fabrication du serpentin en cuivre à celle du tuyau en inox, l’entreprise maîtrise chaque étape du processus. HélioFrance vise à produire localement un chauffage solaire plus respectueux de l’environnement. Et, les commandes explosent, preuve probable de l’engouement des Français, aspirants à réduire leur facture et à faire un geste pour la planète !

Avec 1300 chauffe-eaux solaires fabriqués en 2021, et des carnets de commandes pleins à craquer, ils espèrent apporter une nouvelle alternative à de nombreux foyers, en France. En savoir plus sur ces systèmes solaires thermiques, rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : heliofrance.fr.