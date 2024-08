SUNPAD, un chauffe-eau solaire prêt à l’emploi qui fournit 350 litres d’eau chaude par jour

Selon des chiffres publiés sur Global Market Insights, la taille du marché des chauffe-eaux a dépassé 32,28 milliards de dollars en 2023. Cela tend à croître d’ici à quelques années, en raison du développement de systèmes de chauffage écologiques et économes en énergie. Elle devrait enregistrer un TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) de 5,3 %, d’ici à 2032. Actuellement, de plus en plus de foyers optent pour des chauffe-eaux solaires pour réduire leurs factures d’énergie, ainsi que leur empreinte carbone. De nombreux modèles sont proposés sur le marché, pour ne citer que le SUNPAD, réputé être économique et écologique, mais aussi et surtout ultra-compact.

Un chauffe-eau au design unique et discret

Ce dispositif fabriqué par la société autrichienne GREENoneTEC séduit par son design unique et son système « Plug and Play ». Il est facile et rapide à installer grâce à sa structure légère, et convient aussi bien à un toit plat qu’incliné. Le SUNPAD est équipé de vitre en verre trempé (situé au-dessus du réservoir) qui se fond parfaitement dans le décor. En plus de son design élégant, celui-ci chauffe efficacement le réservoir via les rayonnements solaires. Ce chauffe-eau solaire ultra-compact est adapté à tous types de bâtiments et à tout type d’architecture. Il est conçu pour répondre aux besoins des foyers modernes et peut être connecté en série avec un chauffe-eau classique ou instantané.

Simplicité et efficacité au rendez-vous

Ce chauffe-eau solaire combine économie d’énergie, efficacité et compacité, et peut résister aux pressions élevées (jusqu’à 10 bars). Outre son système « Plug and Play », le fabricant a privilégié la simplicité, tant au niveau du design que du fonctionnement. Le réservoir caloporteur est intégré dans l’isolation, ainsi que tous les composants de raccordement. Pour le fabriquer, les concepteurs auraient utilisé la dernière technologie de soudage au laser. Il est à noter qu’à l’intérieur du chauffe-eau solaire, il y a un échangeur de chaleur instantané de 20 m (l’eau chauffe à mesure qu’elle s’écoule dans cet échangeur). Par ailleurs, la température dans le réservoir de stockage est maintenue par une mousse de polypropylène extrudé de haute qualité de 50 mm d’épaisseur. De plus, une vanne mélangeuse ajuste l’eau à la température souhaitée en la mélangeant comme son nom l’indique.

Les avantages du SUNPAD par rapport au chauffe-eau conventionnel

Selon le fabricant, le SUNPAD offre de nombreux avantages, comparés à un kit solaire thermique classique. Tout d’abord, comme nous venons de le voir, il est simple d’installation et moins encombrant, car c’est un chauffe-eau solaire monobloc. Il n’y a donc pas de ballon à stocker, mais uniquement un groupe extérieur à poser sur le toit ou au sol. Cet équipement est conçu pour procurer un rendement de 80 % et pour produire environ 300 à 350 litres d’eau chaude (à 45° C) par jour.

Ce chauffe-eau solaire est livré avec un système anticorrosif qui optimise grandement la durée de vie de la cuve. Il est à noter que le SUNPAD a une capacité de 150 litres et est adapté à un foyer de 3 à 4 personnes. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans et ses accessoires (mitigeur, résistance électrique…), de 2 ans. Plus d'informations : sunpad.solar.