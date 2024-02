Quel est le chauffe-eau le plus économique en électricité ?

Dans chaque logement ou presque, nous disposons d’un système de chauffe-eau qui nous permet de prendre des douches chaudes, entre autres ! Le ballon d’eau chaude qui produit du chauffage et de l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) représente à lui seul 77 % des dépenses énergétiques d’un ménage, selon l’ADEME. Cependant, il existe des chauffe-eaux plus ou moins énergivores selon leurs types, mais également la manière dont nous les utilisons. À l’heure actuelle, il est évident que les chauffe-eaux électriques ou à gaz, voient le prix de leur consommation grimper en flèche. Les chauffe-eaux solaires ou thermodynamiques ont le vent en poupe, mais ne sont pas à la portée de tous les budgets. Mais, alors, quel type de chauffe-eau choisir pour réaliser des économies ? On va tout vous expliquer !

Comment notre eau est-elle chauffée ?

Dans la majorité des cas, l’eau chaude sanitaire est chauffée par une chaudière, puis par le biais d’un ballon d’eau chaude, que l’on appelle aussi cumulus. Certains chauffe-eaux dits « instantanés » ne possèdent pas de cumulus et chauffent donc l’eau à la demande. Pour chauffer l’eau, les chaudières utilisent en conséquence du gaz ou de l’électricité, deux énergies fossiles, et pas réellement économiques. Un chauffe-eau électrique ou à gaz, possède aujourd’hui une durée de vie estimée de 15 à 30 ans. Le gaz a longtemps été l’énergie préférée des Français, car elle coûtait moins cher que l’électricité, et le rendement était plutôt très convenable. Aujourd’hui, se chauffer au gaz, coûte très cher, et certains envisagent d’abandonner cette énergie au profit de l’énergie solaire, de revenir sur de l’électrique. D’ailleurs, l’installation de chaudière au gaz est désormais interdite dans les constructions neuves, et le sera en 2025, en remplacement d’une chaudière. Aussi inattendu que cela puisse paraître, il est donc actuellement recommandé d’opter pour un chauffe-eau électrique, dont les configurations ont largement évolué ces dernières décennies.

Quels sont les types de chauffe-eaux électriques existants ?

Comme nous l’avons vu précédemment, la tendance est au retour du chauffe-eau électrique. Nous mettrons de côté le chauffe-eau solaire, qui n’utilise pas d’énergie fossile, mais une énergie renouvelable. Il est, bien sûr, le plus économique des systèmes de chauffage pour l’eau chaude sanitaire. Les chauffe-eaux électriques, eux, se classent en deux catégories : le chauffe-eau à résistance, et le chauffe-eau thermodynamique. Ils ont chacun des avantages, et des inconvénients que nous vous détaillons.

Le chauffe-eau à résistance

Ce type de chauffe-eau utilise une résistance électrique pour chauffer l’eau stockée dans le réservoir. L’eau froide entre dans le réservoir, est chauffée par la résistance, puis est stockée jusqu’à ce que l’utilisateur en ait besoin. Ces derniers sont généralement plus gourmands en énergie, car ils dépendent directement de l’électricité pour chauffer l’eau.

Le chauffe-eau thermodynamique

Ce chauffe-eau capture la chaleur présente dans l’air ambiant, souvent à l’extérieur, et utilisent cette chaleur pour chauffer un fluide frigorigène. Ce fluide est ensuite comprimé, libérant la chaleur capturée dans le réservoir d’eau pour la chauffer. Ces derniers s’avèrent plus économes en énergie que les chauffe-eau à résistance, car ils utilisent l’air comme source d’énergie, ce qui réduit la consommation d’électricité directe. Sur ce match, le plus économe serait donc le chauffe-eau thermodynamique !

Comment choisir son chauffe-eau thermodynamique ?

Puisque l’on sait désormais que le plus économique est le chauffe-eau thermodynamique, il faut aussi savoir le choisir, car tous ne sont pas semblables. De plus, il faut savoir que son coût d’installation est de 4 à 6 fois supérieur à celui d’un chauffe-eau à résistance. Néanmoins, sur la durée, et après amortissement, vous réaliserez de véritables économies. Parmi les chauffe-eaux thermodynamiques, donc qui utilisent une pompe à chaleur intégrée pour chauffer l’eau, on distingue plusieurs types.

Les chauffe-eaux thermodynamiques sur air intérieur :

Ils utilisent l’air ambiant à l’intérieur d’un espace, généralement dans une pièce de la maison, comme source de chaleur pour chauffer l’eau.

Les chauffe-eaux thermodynamiques sur air extérieur :

Ils utilisent l’énergie thermique présente dans l’air extérieur pour chauffer de l’eau. L’installation nécessite donc l’ajout d’un ventilateur extérieur pour aspirer l’air et l’envoyer vers le chauffe-eau.

Les chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait par une VMC

Ils utilisent l’air vicié rejeté par les VMC, donc ajoute un côté écologique à votre système de chauffage, mais fonctionne sur le même principe que celui branché sur air extérieur. Ce sont les trois principaux systèmes, ou du moins les plus courants. Il existe aussi des chauffe-eaux thermodynamiques, qui utilisent le retour de la chaleur d’un plancher chauffant pour l’eau. Enfin, le dernier système utilise un système Split semblable à celui des climatisations réversibles.

Quels sont les avantages d’un chauffe-eau thermodynamique ?

Nous listerons ensuite ses inconvénients, car il en possède aussi quelques-uns, mais commençons par la liste de ses avantages :

Plus économe en énergie puisqu’il utilise l’air, la chaleur d’un sol chauffant, ou même celle du sol pour chauffer l’eau.

Moins énergivore, donc contribuant à la réduction de votre facture d’électricité.

Plus écologique puisqu’il utilise des sources d’énergies renouvelables pour fonctionner. L’impact environnemental et les émissions de gaz à effet de serre sont, par conséquent, réduits.

Possibilité de raccorder un chauffe-eau thermodynamique à une installation de panneaux photovoltaïques.

Largement encouragé par les pouvoirs publics, il bénéficie de nombreuses aides de l’État dans le cadre de la rénovation énergétique.

Quels sont les inconvénients d’un chauffe-eau thermodynamique ?

Comme nous l’avons vu précédemment, le premier inconvénient, est son coût, beaucoup plus élevé qu’un chauffe-eau classique, à résistance. Voici la liste des autres inconvénients de ce type de chauffe-eau :

Eau chaude qui peut sembler « moins chaude » que sur un chauffe-eau classique. Rappelons que la recommandation de l’ADEME est de 55 ° C pour l’eau chaude sanitaire.

Chauffe-eau thermodynamique plus bruyant que chauffe-eau à résistance.

Installation complexe nécessitant absolument l’intervention d’un professionnel certifié et qualifié.

Nécessité d’une pompe, qui consomme, elle aussi, de l’électricité

En cas de panne de courant : douche froide assurée !

Vous l’aurez compris, le chauffe-eau thermodynamique reste actuellement la meilleure option, si vous devez envisager le changement de votre appareil. Quant au prix, il variera évidemment en fonction du matériel choisi, mais en moyenne, les prix varient de 2 500 € à 4 500 € pose comprise. Une somme à laquelle il faudra déduire les aides possibles. Que pensez-vous de cette analyse ? Et, êtes-vous équipés d’un chauffe-eau thermodynamique ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système, selon vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .