Pour lutter contre l’obsolescence programmée, il invente un chauffe-eau thermodynamique autonettoyant

Réaliser des économies d’énergie, c’est un peu le souhait de tous à l’heure actuelle. Les différentes augmentations des coûts de l’électricité et du gaz nous incitent à envisager des alternatives aux modes de chauffage traditionnels. Que ce soit en termes d’économie d’eau ou d’électricité, les innovations en la matière ne manquent pas, et c’est plutôt bénéfique pour l’avenir. Limiter ses consommations d’eau, de gaz ou d’électricité, c’est aussi préserver la planète du réchauffement climatique. Partant de ce principe, un homme originaire de Valenciennes, Jonathan Leleu, a inventé un chauffe-eau thermodynamique révolutionnaire, qui permet des économies. Dénommé Ceta 100L by Ailau protect, ce dispositif lutte aussi contre l’obsolescence programmée. Découverte.

Un chauffe-eau thermodynamique, qu’est-ce que c’est ?

Avant de découvrir l’invention de Jonathan, il faut savoir les caractéristiques de ce type de chauffe-eau. Un chauffe-eau thermodynamique est un type d’appareil qui utilise la chaleur présente dans l’air ambiant pour chauffer l’eau. Il fonctionne de manière comparable à un réfrigérateur, où un liquide réfrigérant circule à travers un circuit fermé et absorbe la chaleur de l’air. Cette dernière est ensuite utilisée pour chauffer l’eau stockée dans le réservoir. Ces chauffe-eaux sont généralement plus économes en énergie que les chauffe-eaux traditionnels. En effet, ils utilisent l’énergie thermique gratuite de l’air pour chauffer l’eau, plutôt que d’avoir à générer de la chaleur à partir d’une source d’énergie comme l’électricité ou le gaz. Cela signifie que les chauffe-eaux thermodynamiques peuvent être plus rentables à long terme, malgré leur coût initial plus élevé.

Quelle est donc cette invention valenciennoise ?

Jonathan Leleu est un homme sensible aux économies d’énergie. Pour lutter contre l’obsolescence programmée de ces appareils qui coûtent cher, il a inventé un nouveau système révolutionnaire. En campagne de financement participatif sur Ulule et présenté lors du salon Habitat et Économies d’énergie de Montbéliard, son chauffe-eau thermodynamique séduit les visiteurs. Baptisé Ceta 100L by Ailau Protect, l’appareil se dote d’un procédé breveté et unique. L’inventeur s’est associé à Manuel Correia, directeur de l’entreprise Ailau protect pour commercialiser son invention.

Il se présente comme une brique technologique et embarque une soufflerie qui lui permet de produire du froid ou de la chaleur. Les économies d’énergie sont réalisées grâce au système embarqué d’auto-nettoyage. Grâce à lui, sa durée de vie est prolongée, et l’entretien des pompes à chaleur est réduit à néant. L’encrassement impacte la consommation et l’efficacité des systèmes car il nécessite de brasser beaucoup d’air, et l’air encrasse le chauffe-eau, explique le co-gérant dans une interview accordée au journal La Voix du Nord. Un condenseur encrassé, c’est environ 35 % de consommation d’énergie en plus ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur ailauprotect.fr. / Campagne de financement participatif Ailauprotect.

Quelles aides possibles pour un chauffe-eau thermodynamique ?

Comme tous les appareils qui permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ces appareils peuvent bénéficier de différentes aides financières. C’est le cas de MaPrimeRénov qui s’adresse aux propriétaires occupants ou occupants à titre gratuit. Pour en bénéficier, vous devez fiscalement être domicilié en France, vivre dans une maison ou un appartement construit depuis plus de 15 ans et l’utiliser comme résidence principale.

Une nouvelle aide a aussi vu le jour en 2023, la Prime Écologie, pour remplacer une chaudière gaz ou fioul par un système thermodynamique ou de pompe à chaleur. Enfin, vous pouvez bénéficier de l’Eco Prêt à taux Zéro (Eco-EPZ) qui culmine désormais à 50 000 € au lieu de 30 000 € pour l’installation. D’autres aides locales existent. Il conviendra donc de vous renseigner auprès de votre mairie, pour en connaître les modalités. Pour bénéficier de ces aides, vous devrez obligatoire faire réaliser votre installation par une entreprise certifiée RGE.