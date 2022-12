Mr Perfect : l’invention d’une pompe à chaleur silencieuse pour chauffer l’eau de la piscine

La période est plus propice à se chauffer qu’à se baigner, mais les beaux jours reviendront et avec eux : les envies de construire une piscine, un abri de jardin, un spa, etc. Lorsque l’on dispose d’une piscine dans le jardin, il est important de pouvoir la chauffer afin d’en profiter tout au long de l’année. L’invention de la pompe à chaleur pour piscine, qui date d’une cinquantaine d’années, a révolutionné son usage et permet de l’utiliser quasiment toute l’année. Aquark, une entreprise fondée par une équipe d’experts de plus de 20 ans d’expérience, se concentre sur la R&D et la fabrication de pompes à chaleur pour piscine à onduleur. Avec plus de 10 brevets de conception, elle présente sa nouvelle pompe à chaleur Inverter pour piscine. Découverte !

Pourquoi innover sur les pompes à chaleur pour piscine ?

Les pompes à chaleur pour piscine fonctionnent toutes grâce à l’électricité. Face à l’augmentation faramineuse des coûts de cette énergie, il faut trouver des alternatives plus économiques. Et c’est exactement sur ce créneau que se positionne l’entreprise Aquark avec des équipements de chauffage pour piscine à très faible consommation énergétique, de qualité durable et fonctionnant de manière ultra-silencieuse. L’idée étant bien sûr de conserver une chaleur constante dans la piscine sans exploser sa facture d’énergie.

Pourquoi la nouvelle pompe Aquark est-elle innovante ?

Pour comprendre son efficacité, il faut d’abord savoir que la performance énergétique des pompes à chaleur pour piscine se calcule en coefficient de performance (COP). Une pompe à chaleur traditionnelle possède généralement un COP de 5 environ. La pompe Aquark, elle, affiche un COP de 16 qui a d’ailleurs été certifié par les TÜV. Ces derniers sont des organisations allemandes travaillant à la validation/certification des produits de tous types pour protéger l’environnement et la santé humaine. Ce COP de 16 est atteint grâce à une technologie brevetée par Aquark. Il s’agit notamment de la technologie InverPad® Turbo qui permet aux utilisateurs de laisser la pompe à chaleur en marche toute l’année sans risque de surconsommation électrique. Ajoutons dans la description de la pompe Aquark qu’elle émet un bruit de 55 à 70 décibels seulement, soit le même bruit qu’un réfrigérateur.

Comment ça marche ?

La pompe à chaleur Aquark baptisée Mr Perfect se dote d’une structure turbosoufflante sans pale, et c’est grâce à cela que le volume sonore passe à 38.4 décibels seulement. La pompe à chaleur peut donc tourner en permanence dans le jardin, sans déranger ni les voisins ni le propriétaire pendant la sieste ! La pompe Mr Perfect se veut également intelligente, car elle peut être contrôlée via un Smartphone et une application. Il est possible de la déclencher quelques heures avant de se baigner ou de l’arrêter en cas d’une éventuelle absence prolongée.

Quelques données plus techniques de la pompe Mr Perfect.

Pour fonctionner, elle se dote d’un compresseur DC Inverter bi-rotatif de Mitsubishi et d’un système de dégivrage au gaz. Une vanne quatre voies Saginomiya assure ce dégivrage rapide et efficace. Grâce à cette technologie avancée et écologique, elle offre 10 fois plus de flexibilité et permet d’ajuster le débit de gaz afin d’augmenter le COP jusqu’à 20 %. L’échangeur de chaleur en titane torsadé lui confère une puissance supérieure de 40 % par rapport à un échangeur en titane classique. La pompe Mr Perfect fonctionne jusqu’à une température extérieure de -15 °C. Ce qui vous permettra un bain tempéré même en plein hiver. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Aquark ?