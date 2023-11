Un inventeur partage un tutoriel pour construire un chauffage solaire autonome à partir de canettes usagées

Même si l’hiver prochain sera plus doux, il est toujours important de réfléchir à la manière de chauffer votre maison sans faire exploser votre facture d’énergie. En effet, il est vivement recommandé de réduire l’utilisation des radiateurs électriques conventionnels. Ces appareils sont considérés comme énergivores. En 2022, ils représentent environ 66 % de la consommation d’énergie des ménages français, selon EDF. Aujourd’hui, il existe différentes solutions de chauffage alternatives, plus respectueuses de l’environnement, dont le chauffage solaire, la cheminée, le poêle à bois, le poêle à pellets, etc. D’ailleurs, grâce à des tutoriels mis en ligne sur YouTube par Dwayne Price, vous pouvez fabriquer vous-même un chauffe-air solaire à moindre coût. Ce dernier pourra faire office de chauffage d’appoint pour votre maison ou votre garage. Découvrez ci-après les différentes étapes de construction de ce dispositif.

Montez la boîte collectrice

Construisez une boîte pour contenir les différents composants du capteur de chaleur solaire. Vous devez avoir des feuilles d’alliage d’aluminium procurant une meilleure résistance à la corrosion. Ce cadre mesure 91 pouces de haut et 24 pouces de large. Pliez ces feuilles d’aluminium à l’aide d’un outil de pliage métallique pour former les côtés du boîtier rectangulaire. Vous devez aussi plier les extrémités des quatre côtés du cadre vers l’intérieur afin de mieux protéger les composants de l’humidité. Pour terminer, fixez les différentes parties de la boîte à l’aide de rivets. Utilisez un foret de plus petit diamètre pour vous guider lors de la pose des rivets permanents. Il est également conseillé de maintenir les pièces en bonne position avec des fixations temporaires.

Installez les deux plénums

Vous pouvez maintenant installer les plénums en créant d’abord deux trous de cinq pouces (12,7 cm) de diamètre en haut et en bas du boîtier. Assurez-vous que ces trous soient bien dimensionnés afin que les plénums puissent bien s’aligner avec les canaux de circulation d’air. Ensuite, fabriquez les tuyaux d’admission et d’échappement du réchauffeur d’air solaire à partir d’une seule pièce de plénum CVC de cinq pouces de diamètre. Après avoir inséré correctement les deux plénums dans les trous, fixez-les à l’aide d’un adhésif de construction. Pour limiter les pertes de chaleur, isolez l’intérieur de la boîte avec des feuilles de mousse d’un demi-pouce d’épaisseur. Découpez précisément ces feuilles de mousse à l’aide d’une lime pneumatique.

Fabriquez les collecteurs d’admission et d’échappement

Lorsque les plénums sont posés, vous pouvez ajouter un thermostat à action instantanée dans le collecteur d’échappement. Cet instrument vous permet de contrôler l’entrée d’air chaud à l’intérieur de votre maison. Pour construire les collecteurs d’admission et d’échappement de votre capteur de chaleur solaire, munissez-vous de deux panneaux contreplaqués d’un demi-pouce. Créez neuf trous uniformément espacés et dimensionnés dans chaque panneau pour accueillir les canettes. Placez verticalement les deux panneaux troués en haut et en bas du boîtier, près des plénums.

Mettez en place les tubes d’air du capteur solaire

Disposez neuf rangées de dix-sept canettes chacune entre les deux panneaux contreplaqués et assurez-vous que le tout soit parfaitement scellé. Il est à noter que le couvercle des canettes doit être enlevé et son fond doit être percé de quatre trous afin d’assurer un meilleur échange de chaleur. Ensemble, ces canettes forment des tubes d’air dans la chambre de chauffage. Elles peuvent être maintenues en place à l’aide de deux extrudés d’aluminium 6063 de 1/16e d’un demi-pouce. Pour améliorer le transfert de chaleur par conduction sans trop perturber le flux d’air, vous pouvez créer une sorte de déflecteur à l’intérieur de certaines canettes de soda. Cela augmente les turbulences et optimise la circulation de l’air.

Peignez en noir mat le capteur solaire et construisez les évents

Appliquez de la peinture noire mate aux tubes d’air et à l’intérieur du capteur. Ce revêtement augmente la capacité d’absorption d’énergie thermique solaire de l’aérotherme. Contrairement à la peinture réfléchissante qui renvoie la lumière du soleil, celui-ci capture la lumière et retient la chaleur. Après cette étape, vous devez créer deux évents à l’arrière du capteur solaire face à l’espace à chauffer. L’évent situé en haut de l’appareil permet à l’air chauffé de pénétrer à l’intérieur de la pièce de votre maison. En revanche, l’air plus frais peut retourner dans le collecteur via l’évent de retour situé en bas pour être réchauffé.

Couvrez le capteur solaire de plaque de plexiglass

Faites un trou à travers le plexiglas à l’aide d’une perceuse. Puis, appliquez de l’adhésif en silicone transparent autour du périmètre de cette couverture transparente. Installez ensuite ce plexiglas sur le dessus du chauffe-air solaire. Cette couverture améliore l’étanchéité de l’appareil de chauffage solaire. Afin de maximiser les performances de ce système, vous pouvez d’ailleurs y incorporer deux ventilateurs d’extraction de conduit de 16 W. Ces deux unités de ventilateur peuvent être alimentées en énergie par un petit panneau solaire amorphe.

La première unité sert à souffler l’air chauffé dans la pièce de la maison, tandis que la seconde est utilisée pour y aspirer l’air plus frais. Enfin, votre système de chauffage solaire est prêt à fonctionner. Installez-le contre la façade de votre maison, celle orientée au sud. Vous pouvez évaluer son efficacité en prenant les températures de l’air entrant et sortant. Plus d’informations : Life Is Short DIY (YouTube). Que pensez-vous de ce tutoriel pour fabriquer un chauffage solaire ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .