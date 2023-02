Face au contexte géopolitique actuel, le prix du chauffage est devenu très instable. Les hausses sont fréquentes et les impacts d’une telle situation se font directement ressentir dans les ménages. Heureusement, les idées et les innovations ne manquent pas en matière de recherche d’alternatives au gaz naturel. Aux États-Unis, par exemple, une équipe de la Pritzker School of Molecular Engineering (PME) de l’Université de Chicago a inventé un matériau contenant des particules de cuivre pouvant passer de l’état solide à l’état liquide et vice-versa. Selon leurs explications, le dispositif peut être utilisé pour réguler la température des bâtiments.

Un matériau intelligent

Po-Chun Hsu, professeur-adjoint à l’université de Chicago, et ses collègues ont publié dans la revue Nature Sustainability un article décrivant leur recherche. « Nous avons essentiellement trouvé un moyen à faible consommation d’énergie de traiter un bâtiment comme une personne; vous ajoutez une couche lorsque vous avez froid et vous en enlevez lorsque vous avez chaud », a déclaré Hsu. « Ce type de matériau intelligent nous permet de maintenir la température intérieure d’un bâtiment sans grandes quantités d’énergie. » précise le chercheur.

Un rendement élevé

Effectivement, le matériau ininflammable créé par l’équipe est constitué de plusieurs couches. Il comprend notamment un film de polyuréthane, une feuille de graphène et une grille en or. Toutefois, le véritable secret qui lui permet de fonctionner comme décrit plus haut est la présence d’un électrolyte aqueux et de particules de cuivre. Comme vous l’aurez compris, ce matériau de nouvelle génération nécessite un courant électrique pour remplir son rôle. Les chercheurs affirment que le besoin en électricité est si faible que la solution permet de réduire jusqu’à 8,4 % le coût de chauffage d’un bâtiment.

Réguler automatiquement la température

Toujours selon les explications du professeur-adjoint Po-Chun Hsu, lorsqu’il passe à l’état solide, le matériau est en mesure de conserver 93 % de la chaleur naturelle. À l’état liquide, c’est-à-dire lorsqu’il passe en mode refroidissement, il peut réfléchir jusqu’à 92 % de cette énergie. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que les chercheurs ont développé un programme capable de changer l’état des composants à l’intérieur du matériau. Cela permet une régulation automatique des températures à l’intérieur d’un bâtiment. Plus d’informations : pme.uchicago.edu