Climatisation : 8 inventions et innovations pour rafraichir votre maison cet été

En 2022, des records de chaleur ont été battus en France et toutes les régions ont, cette année, et seulement un mois après le début de l’été, connu des températures caniculaires… Plus de 40°C à l’ombre dans la capitale et même en Bretagne, du jamais vu avec des températures supérieures de 15 à 20°C par rapport aux normales saisonnières. Nous avons eu chaud, très chaud, et l’été n’est pas terminé, nous ne savons pas ce que nous réservent les jours et mois qui viennent. Histoire de vous rafraîchir un peu, par écran interposé, revenons sur 6 innovations autour de la climatisation, qu’il faut, rappelons-le, utiliser avec parcimonie pour éviter de polluer la planète déjà en souffrance !

Mostiglass : une moustiquaire qui rafraîchit l’air de la maison de 5 degrés

Brevetée en 2018, la moustiquaire Mostiglass équipe déjà de nombreuses maisons et collectivités. Sur mesure, elle s’installe sur pratiquement tous les types de fenêtres. C’est la forme des trous de la moustiquaire (effet venturi) qui permet “d’accélérer l’air qui entre, cette décompression s’accompagne mécaniquement d’une baisse de la température”. Le résultat est double: elle protège des moustiques mais elle permet également de faire descendre les températures d’environ 5°C à l’intérieur de la pièce. La température peut même baisser jusqu’à 10°C si les températures extérieures sont très élevées ! Plus d’informations dans notre article dédié.

L’invention d’un architecte indien…

L’architecte indien s’appelle Monish Siripurapu, et il a fabriqué une climatisation qui pourrait sembler artisanale, mais qui en fait, utilise une technique ancestrale de refroidissement de l’air : les pots en argile. Son invention baptisée CoolAnt est une sorte de ruche géante ! La terre cuite est aussi utilisée dans la technique des ollas pour arroser les plantes de manière écologique… Pour la climatisation indienne, les pots sont empilés et taillés en forme de tubes, et humidifiés. Grâce à cette technique qui équipe une usine de New Dehli, l’atmosphère intérieure est rafraîchie d’environ 10°C. En savoir plus sur l’invention artistique de cet architecte.

L’invention de la Northeastern University, un papier climatiseur…

Le professeur Yi Zheng affirme qu’il est parvenu, avec son équipe, à créer un papier de refroidissement qui permettrait de contrôler la température de l’intérieur des bâtiments sans climatisation ni électricité et de la faire baisser de 10°C. Selon lui, le papier inventé serait capable de réfléchir les rayons solaires de l’extérieur ou d’absorber les chaleurs dégagées par la cuisson ou les appareils électroniques. L’efficacité du matériau se baserait sur la “microstructure poreuse des fibres naturelles” qui constitue le papier. La solution serait de recouvrir les bâtiments avec ce papier pour en observer les effets immédiats sur la température. En savoir plus sur l’invention du professeur Yi Zheng.

KYL : un kit qui transforme les ventilateurs en climatiseurs…

Ce kit est l’invention de deux designers Aileen Ooi et E Ian Siew qui ont fabriqué un petit accessoire qui permet à un ventilateur sur pied de refroidir une pièce fermée en abaissant la température d’1.5°C. Par 40°C, ce n’est donc pas sur le KYL qu’il faudra compter pour retrouver une température acceptable ! L’invention fonctionne grâce au principe de Bernoulli qui se définit ainsi : “Dans un fluide s’écoulant horizontalement, la pression du fluide aux points où sa vitesse est élevée est plus faible que la pression aux points où sa vitesse est plus faible.” En savoir plus sur l’invention KYL.

Le climatiseur tour de cou de Kevin Von

Il s’appelle Portable Fan II et a été inventé par Kevin Von. Il se présente sous la forme d’un objet imprimé en 3D qui vient se glisser dans le col de votre chemise… La fraîcheur vous est donc directement apportée autour de la tête en provenance de votre cou, ce qui évite la projection d’air directement sur le visage. Grâce à une application dédiée, il est possible de régler la température ou la puissance de l’air expulsé. En savoir plus sur le portable Fan II pour col de chemise.

Hexafresh, une climatisation innovante et écologique…

Inventée par une start-up franco-libanaise, Hexafresh se présente comme un ventilateur individuel qui rafraîchit l’air en ne consommant que très peu d’énergie… Il pourrait nous faire économiser 80% d’énergie par rapport à une climatisation classique. Pour refroidir l’air, il utilise l’effet Peltier, un phénomène physique créé par un déplacement d’énergie sous forme de chaleur. Ce refroidisseur d’air permettrait de perdre 10°C sur un espace d’1.5 m² autour de lui, parfait pour la table passe du salon donc. En savoir plus sur la climatisation personnelle Hexafresh.

EvaChill : un climatiseur personnel qui imite l’effet d’une brise marine…

Ce petit climatiseur portable disponible sur Amazon pour 114 euros a été inventé par Eugene Dubovoy et Vladimir Levitin. Il se présente comme une enceinte connectée et ne consomme que 7.5 watts d’électricité contre 1000 watts pour les climatisations traditionnelles. Bien sûr, il n’assure pas les mêmes performances, mais il peut être utile pour se rafraîchir dans bureau par exemple, puisqu’il permet de refroidir une surface de 4 m² environ. Il est également pratique pour les voitures puisqu’il peut se brancher sur un port USB. L’EvaChill crée en fait, un micro-climat frais et froid autour de l’utilisateur et peut faire baisser la température de 6°C environ. Enfin, pour imiter la brise marine, il faudra logiquement ajouter de l’eau puisqu’il fonctionne par évaporation. En savoir plus sur l’invention EvaChill.

Le ventilateur télescopique et sans fil BlitzWolf (Ou Korona)

Compact, pliable, sans fil et donc portable, le BlitzWolf est un ventilateur très innovant (test disponible dans cet article)! Le BlitzWolf est un petit ventilateur de table qui peut se replier totalement sur lui-même.

En quelques secondes, il est possible de le plier, le déplier, ou le régler en hauteur à votre guise. Une fois qu’il est complètement plié, le ventilateur se range très facilement dans un sac, une valise ou un tiroir. Véritable bon plan, vous pourrez ainsi le transporter partout ! Il est disponible sur Amazon pour seulement 49,99 euros.

