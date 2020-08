Bon Plan : Profitez d’une remise de 20 % sur le ventilateur télescopique et sans fil BlitzWolf

Les prévisions météorologiques sont sans équivoques : il fait très chaud cet été. Heureusement que le BlitzWolf est là pour vous fournir en brises fraîches ! Ce petit ventilateur de table (télescopique jusqu’à 1m) a été spécialement pensé pour vous suivre partout grâce à sa batterie intégrée, et vous rafraîchir en toutes circonstances.

Le BlitzWolf est un petit ventilateur de table qui peut se replier sur lui-même vraiment très simplement. Il suffit d’un simple tour de main pour le plier et le déplier à votre guise. Une fois qu’il est complètement plié, le ventilateur se range très facilement dans un sac, une valise ou un tiroir. Véritable bon plan, vous pourrez ainsi le transporter partout avec vous sans vous fatiguer.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi régler la hauteur du BlitzWolf pour le transformer en ventilateur sur table ou sur pieds selon vos besoins. De même pour l’orientation du gadget, vous pourrez tourner sa tête à droite ou à gauche sans avoir besoin de déplacer le ventilateur en entier.

Quatre modes de vitesse au choix

Chez vous, au bureau ou en plein air, vous pourrez compter sur le BlitzWolf pour vous rafraîchir en toutes circonstances. Vous serez d’autant plus comblé, car le ventilateur propose quatre modes de vitesse différents que vous pourrez régler à votre guise via des boutons de contrôle. Dans tous les cas, le gadget vous procurera un vent agréablement frais pour des journées d’été encore plus belles !

Un gadget vraiment pratique

En plus de vous rafraîchir agréablement lorsqu’il fait chaud, le ventilateur BlitzWolf est un gadget aux nombreux atouts : d’abord, il est parfaitement silencieux ! Vous pourrez l’utiliser à votre bureau sans être dérangé par le bruit, car il n’en produit presque pas (pas plus de 30 à 40 décibels).

Un autre point fort du BlitzWolf c’est sa batterie intégrée de 7 200 mAh qui permet d’utiliser le ventilateur pendant des jours après l’avoir rechargé une seule fois. Lorsqu’elle est complètement à plat, la batterie se recharge en seulement 5 heures via micro USB. Vous ne pouvez pas attendre jusque-là ? Eh bien le ventilateur peut être utilisé, même lorsqu’il est en train de charger.

Enfin, le ventilateur BlitzWolf s’entretient de manière très simple : il suffit juste de le démonter en faisant pivoter sa coque dans le sens contraire d’une montre. Vous pourrez alors ouvrir le ventilateur sans risque et dépoussiérer son intérieur sans risquer de l’abîmer.

Pour ceux qui ont envie de s’en offrir un, profitez de notre code promo NEOZONE1 -20 % pour vous acheter un ventilateur BlitzWolf à seulement 34,39 euros, au lieu de 42,99 euros. N’attendez plus, car l’offre n’est valable que jusqu’au vendredi 7 août !

-20% Avec le code NEOZONE1