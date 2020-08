BlitzWolf : ce ventilateur pliable et SANS FIL va devenir votre meilleur ami cet été

L’été est là et avec lui, les grosses chaleurs ! Heureusement qu’il existe des gadgets pratiques qui permettent d’avoir un peu de fraîcheur lorsqu’il fait trop chaud. Si vous n’en avez pas encore un, le BlitzWolf fera peut-être votre bonheur. Ce ventilateur de table a en effet tout du compagnon idéal pour cet été ! Les bonnes raisons ne manquent pas pour craquer pour ce gadget pratique.

Un ventilo pas cher qui peut vous suivre partout : Un des gros avantages du ventilateur BlitzWolf, c’est qu’il ne coûte pas cher : vous pourrez vous l’offrir pour seulement 42,89 €. Vous pourrez ensuite l’emmener partout avec vous. À la maison, au bureau ou même en vacances, le BlitzWolf ne vous quittera plus, car avec sa batterie intégrée vous pourrez le transporter facilement d’un endroit à l’autre pour profiter de sa fraîcheur ou que vous soyez….

Nous avons en effet affaire à un ventilateur de table qui est à fois compact et ultra-léger : Complètement déplié celui-ci mesure un mètre de haut pour seulement un kilo… L’appareil présente également la particularité d’être pliable en un tour de main : vous pourrez ensuite le glisser facilement dans un sac ou une valise.

Votre générateur de brises fraîches à la demande !

Le BlitzWolf a été pensé pour répondre à tous les besoins de fraîcheur : le ventilateur propose en effet 4 modes de puissance que vous pourrez facilement régler grâce à des boutons de contrôle. L’appareil vous permettra de faire le plein de brises agréablement fraîches pendant les jours de grosse chaleur. Et si vous travaillez au bureau, vous ne serez pas du tout dérangé par le bruit, car le ventilateur est ultra-silencieux, avec seulement 30 à 40 décibels.

Et pour encore plus de confort, il est possible de régler l’orientation et la hauteur du ventilateur. D’un simple tour de main, le BlitzWolf peut se convertir en ventilateur sur pied. Vous pourrez également le mettre à la hauteur de votre choix pour mieux profiter de l’air frais qu’il envoie.

Une batterie intégrée pour encore plus de praticité

Le ventilateur BlitzWolf pourra vous tenir au frais pendant des jours sans faire exploser votre facture d’électricité. Il est en effet doté d’une batterie intégrée de 7 200 mAh qui se recharge complètement via micro USB en seulement 5 petites heures. Une fois l’appareil chargé à bloc, son autonomie peut durer plusieurs jours en une seule charge selon les fréquences d’utilisation. Vous pourrez surveiller en permanence l’état de la batterie via des petites LED bleues situées sur le bouton d’allumage.

Vraiment pratique, le BlitzWolf peut fonctionner pendant qu’il est en train de charger. Enfin pour le nettoyage, le ventilo est très facile à démonter : il suffit de faire pivoter la coque dans le sens contraire d’une montre pour l’ouvrir sans risque.