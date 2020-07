Reon Pocket : le climatiseur portable de Sony qui se glisse dans votre t-shirt

Ces dernières années ont été marquées par une importante hausse de température, avec des étés caniculaires. En France par exemple, les prévisions météorologiques prédisent des températures plus élevées que la normale pour les prochains mois estivaux.

Heureusement que la technologie est là pour nous aider ! Il y a un an, Sony avait annoncé son intention de lancer un climatiseur de poche baptisé « Reon Pocket » qui permet de réguler la température et rester agréablement frais pendant les grandes chaleurs. Eh bien chose promise chose due, car le gadget est désormais disponible en vente !

Un mini-climatiseur qui rafraîchit en 5 minutes : Le Reon Pocket est un petit gadget étonnant qui se présente sous la forme d’un petit boîtier compact. Spécialement pensé pour se glisser facilement sous le t-shirt, juste en haut de la colonne vertébrale, nous avons affaire à un mini-climatiseur intelligent qui peut faire diminuer ou augmenter rapidement la température corporelle en fonction de vos besoins.

Sony a indiqué que le Reon Pocket est capable de baisser la température d’environ 12 °C maximum. Donc s’il fait une chaleur de 38 °C, le climatiseur apporte une agréable sensation de fraîcheur de 26 °C. À l’inverse, le gadget peut aussi réchauffer le corps de 8 °C en hiver.

Comment ça marche ?

Le Reon Pocket est un mini-climatiseur thermoélectrique : il fonctionne comme une petite pompe à chaleur équipée d’un petit ventilateur pour diffuser de l’air frais et faire baisser la température corporelle. Comme l’explique le site Futura Sciences : « en contact avec la peau, l’appareil absorbe la chaleur corporelle et vient l’extraire grâce à un mini-ventilateur pour ensuite refroidir la zone de contact ». De son côté, Sony insiste particulièrement sur le fait que son mini-climatiseur ne fait que rafraîchir le corps, et qu’il ne protège donc pas contre les coups de soleil. Il n’en reste pas moins pratique et utile en ces temps de canicule !

Un gadget connecté et simple d’utilisation

Nous avons affaire à un gadget connecté qui est compatible avec iOS et Android, mais également avec YouTube. Les utilisateurs pourront ainsi régler la température de leur mini-climatiseur depuis leur Smartphone via une appli spéciale. Pratique, le Reon Pocket se recharge avec une prise USB de type C, avec une autonomie comprise entre 2 à 4 heures.

Crédit photo : Sony

Pour l’instant, le Reon Pocket n’est disponible qu’au Japon sur la boutique en ligne de Sony et sur Amazon Japon. Le mini-climatiseur est proposé à 120 dollars (un peu plus de 100 euros). Mais pour une utilisation encore plus pratique du gadget, il faudra également prévoir 20 dollars (environ 17 dollars) en plus pour l’achat d’un t-shirt qui est doté d’une poche spéciale au niveau de la nuque pour accueillir le petit climatiseur portable.