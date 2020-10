Précommande PlayStation 5 : Sony s’attend à des ruptures de stock en raison d’un engouement spectaculaire

À quelques semaines de la sortie de la PlayStation 5 en France et dans la plupart des pays européens, le patron de Sony Interactive Entertainment a accordé une interview à nos confrères de Reuters. Si vous ne le savez pas encore, la console débarquera chez nous le 19 novembre, soit un peu plus d’une semaine après la sortie de la Xbox Series X dans le monde entier.

Parmi les sujets évoqués par les deux parties lors de cet entretien, les performances commerciales de la console sont décidément très prometteuses. Preuve en est, Jim Ryan a déclaré s’attendre à de grosses ruptures de stock.

La PS5 victime de son propre succès

« La demande exprimée à travers les précommandes est très, très forte. Il se peut que tous ceux qui veulent une PS5 le jour J ne soient pas en mesure d’en trouver une. Mais nous travaillons aussi dur que nous le pouvons », a confié à Reuters le boss de SIE. Concrètement, le constructeur affirme avoir écoulé autant de PlayStation 5 en une demi-journée au travers des précommandes qu’en quatre mois avec la PlayStation 4 à l’époque de sa sortie.

La console PS5 devrait donc permettre à la firme japonaise d’établir de nouveaux records, non seulement en termes de ventes, mais aussi en matière de performances. Il n’est pas à rappeler que la PS2 est actuellement la console PlayStation la plus vendue de l’histoire avec plus de 155 millions d’exemplaires écoulés sur le marché depuis sa sortie en 2000. De son côté, la PS4 s’est vendue jusqu’ici à 113 millions d’unités.

Crédit photo : Capture d’écran Wikipedia

Un accent sur les titres exclusifs

Grâce à son processeur AMD Ryzen Zen 2 associé à un GPU AMD RDNA 2 et à 16 Go de RAM GDDR6, la PlayStation 5 promet une puissance de calcul supérieure à 10 Teraflops. Il convient de souligner que cette configuration est valable pour les deux variantes de l’appareil, c’est-à-dire la version Digital Edition et celle qui comporte un lecteur optique.

Dans le but de mieux séduire les gamers, Sony Interactive Entertainment prévoit selon Ryan de multiplier les acquisitions de studios. Elle espère de cette façon élargir son catalogue de titres exclusifs. À noter que la firme possède déjà 14 studios, dont Naughty Dogs et Santa Monica Studios.