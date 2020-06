Dans ce jeu vidéo vous incarnez un petit chat...

Un peu de douceur dans ce monde de brutes ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer le futur jeu vidéo annoncé par les studios montpelliérains BlueTwelve… Stray espère se faire une place parmi les jeux de guerre ou ceux peuplés de monstres peu ragoûtants ! Dans STRAY, vous incarnez un matou errant dans un cité perdu…

Ou presque ! Le jeu s’est immiscé durant la conférence présentant la PS5 il y a quelques jours ! Un jeu français qui se destine à un public un peu moins averti que les grosses productions violentes auxquelles nous sommes désormais habitués ! Enfin !

Un chat donc, mais qui se balade dans une ville sortie d’un scenario de science-fiction ! Des ruelles sombres, des néons colorés, un graphisme hyper réussi qui nous met l’eau à la bouche ! La cité, inspiré du monde cyberpunk verra évoluer ce chat errant qui devra bien entendu accomplir quelques missions… Son but ultime : sortir de cette ville… pour un monde meilleur peut-être ?

Le chat se verra accompagné d’un drone surnommé B12 pendant tout son périple. Apparemment il sera possible d’interagir avec le décor, et découvrir des missions inattendues… Inattendu c’est bien le mot qui pourrait caractériser ce jeu qui sort de l’ordinaire et que personne n’attendait…

Il se murmure qu’il devrait sortir sur PC et PS5 en 2021… Il faudra donc attendre quelques mois après la sortie de la PS5 (Novembre 2020) pour avoir la chance d’incarner cet étrange chat ! Ce jeu fera probablement de nombreux adeptes parmi les amoureux des félins, même si, pour le coup, il n’est pas question de ronronthérapie, ou de gratouilles ! Nous, on a hâte de le découvrir pas vous ?