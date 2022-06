Il invente un climatiseur “tour de cou” qui se glisse dans le col de la chemise

Quoi de plus désagréable que de transpirer lorsque l’on est installé à son bureau ? La sueur descend du crâne, coule le long des tempes, puis glisse dans le cou, et mouille le col des chemises. Toutes les entreprises ne disposent pas de climatisations et parfois, les salariés ont recours à des ventilateurs ou des climatiseurs mobiles en cas de fortes chaleurs.

Certains installent de gros ventilateurs dans la pièce, mais d’autres optent pour des mini modèles qui peuvent directement se positionner sur les épaules. Le problème de ces ventilateurs est qu’ils envoient l’air directement sur le visage, et ne sont pas très esthétiques. Imaginez une visioconférence en télétravail à laquelle vous vous présenteriez avec un ventilateur devant la caméra ? Cela ne fait évidemment pas très sérieux vis-à-vis de vos interlocuteurs. Avec le nouveau climatiseur de cou inventé par Kevin Von, tout pourrait changer. Présentation.

Quel est donc ce ventilateur ?

Les ventilateurs sont pratiques dans une maison ou au bureau, mais comment rester au frais lors des trajets piétons, toujours en costume cravate ? Les t-shirts climatisés existent déjà mais ils ne sont pas adaptés à une tenue vestimentaire imposée par un employeur par exemple. Il y avait bien le Reon Pocket de Sony, mais il s’insérait lui-aussi dans un t-shirt comme nous vous l’avions expliqué ici. Le ventilateur nouvelle génération baptisé Portable Fan II et inventé par Kevin Von est un petit objet imprimé en 3D qui se glisse dans le col de votre chemise et vous apporte de la fraîcheur de la base du cou, vers le visage. L’air frais est propulsé tout autour de votre tête et non plus directement sur votre visage. Il fonctionne grâce à une application qui permet de choisir la température, et de régler la puissance de l’air expulsé… Sympa non ?

Retour sur le Reon Pocket de Sony

Sony avait déjà inventé un petit ventilateur discret, le Reon Pocket. Ce petit modèle se présente sous la forme d’un boitier à glisser dans une poche située à l’arrière d’un t-shirt, en haut de la colonne vertébrale, et le mini climatiseur promet de faire baisser la température ressentie de 12° ! Et comme il est réversible, en hiver, vous pouvez gagner jusqu’à 8°C si vous ressentez le besoin de vous réchauffer ! Le Reon Pocket est compatible Android et iOs et se commande lui-aussi via une application. Seul petit bémol, son prix : 100€ et il faut également s’équiper des t-shirts compatibles, qui sont vendus au prix de 20€ l’unité !

Et sinon comment faire baisser naturellement la température ?

Si vous n’êtes pas adepte de ces petits gadgets originaux mais peut-être pas forcément essentiels, voici quelques astuces pour garder votre pièce au frais sans avoir recours à la technologie ! Si vous télétravaillez depuis chez vous, choisissez de préférence une pièce située au Nord pour installer votre bureau. Dans cette pièce, installez vous le plus loin possible de la fenêtre et équipez-là de volets, stores ou rideaux occultants. Pour travailler, évitez les grosses lumières qui réchauffent l’atmosphère, choisissez plutôt une petite lampe de bureau à LED qui n’éclairera que votre bureau. Vous pouvez installer un ventilateur, mais de préférence à l’opposé de votre poste de travail pour rafraîchir la pièce dans son ensemble. Et s’il fait vraiment très chaud, pensez à congeler une bouteille d’eau et déposez la devant le ventilateur : effet fraîcheur garanti sans exploser votre budget !