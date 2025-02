Quilt, une pompe à chaleur murale affichant un coefficient de performance énergétique de 4

La pompe à chaleur est une solution de chauffage et de climatisation à la fois écologique et économique. En fonction du type de PAC, il est possible de réduire les factures d’énergie de 30 à 70 %. Dans l’optique d’améliorer davantage les économies pouvant être réalisées grâce à ce type d’appareil, de nombreux fabricants développent des dispositifs plus performants, avec des fonctionnalités plus poussées. Parmi ces entreprises innovantes, nous pouvons citer Quilt. Cette startup américaine a lancé une pompe à chaleur intelligente et avant-gardiste, avec un coefficient de performance pouvant aller jusqu’à 4.

Un dispositif silencieux avec un COP de 2 à 4

La pompe à chaleur de Quilt comprend une unité extérieure alimentant deux unités intérieures. Selon la startup américaine, elle a limité le nombre d’unités intérieures dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de l’unité extérieure, de la rendre plus compacte et plus silencieuse. Elle estime le niveau des nuisances sonores de son dispositif entre 27 dB à 47 dB. Ce qui, d’après elle, est plus silencieux que la pluie. Au niveau des performances, le COP de la pompe à chaleur est de 4 pour le chauffage, dans un environnement extérieur soumis à une température de 8 °C ; et de 2, dans un environnement de -15 °C. Concernant le rafraîchissement de l’air ambiant, le coefficient de performance est de 4 à 35 °C. Pour information, la capacité de refroidissement de la PAC va de 2 500 BTU/heure à 20 500 BTU/heure, entre 8 °C et 35 °C.

Une pompe à chaleur design et intelligente

Hormis son unité extérieure plus compacte et plus performante que celle d’autres pompes à chaleur, les unités intérieures de la PAC de Quilt sont pensées pour s’intégrer facilement à tout type de logement. Elles sont compactes, designs et disponibles en couleur blanche, pouvant être peintes ou recouvertes de papier peint, ou équipées d’un placage en chêne blanc. Par ailleurs, le dispositif est doté d’un système de contrôle, offrant aux occupants la possibilité de régler la température des différentes pièces en fonction de leurs besoins, ainsi que d’un détecteur d’occupation. Comme son nom l’indique, ce dernier permet à la PAC d’ajuster automatiquement la température dans une chambre ou dans le salon, par exemple, dès qu’elle détecte la présence d’une personne. Si cette technologie améliore grandement le confort thermique d’un logement, elle permet aussi de réaliser des économies en évitant de chauffer ou de refroidir l’air ambiant dans les pièces inoccupées.

Un financement de 30 millions d’euros

Quilt a levé environ 30 millions d’euros vers le milieu du mois d’avril 2024 pour lancer sa pompe à chaleur innovante. Ce financement provient de plusieurs entreprises, notamment Galvanize Climate Solutions, Energy Impact Partners, Lowercarbon Capital, MCJ Collective, Garage Capital et Gradient Ventures. Selon la startup, le prix de la PAC est d’environ 5 900 €.

Ce tarif inclut une unité intérieure, une unité extérieure, un thermostat intelligent, la technologie de détection d'occupation, des prestations d'installation par des professionnels et une assistance continue. Dans un premier temps, l'entreprise projette de lancer sa pompe à chaleur en Californie, plus précisément dans la Bay Area et à Los Angeles. Elle prévoit ensuite de proposer son produit sur d'autres marchés américains. Plus d'informations : quilt.com.