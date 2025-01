Le Japon va installer des panneaux solaires flexibles sur les murs antibruit ferroviaires

Central Japan Railway installera des panneaux solaires sur des murs antibruit le long de la ligne Tokaido Shinkansen, couvrant environ 650 km de voies. Les cellules solaires flexibles en pérovskite seront fournies par Sekisui Chemical qui a récemment acquis une usine de Sharp pour 25 milliards de yens, soit environ 153 millions d’euros. Selon le fournisseur de matières plastiques basé à Osaka, au Japon, l’installation consacrée à la production de cellules solaires de haute qualité possède une capacité de 100 MW. D’ailleurs, afin de maximiser la capacité de production, Sekisui Chemical prévoit d’y investir 90 milliards de yens (~570 millions d’euros) au cours des prochaines années.

Transformer les murs antibruit en générateurs d’électricité verte

Dans un premier temps, Central Japan Railway et son partenaire mèneront des projets pilotes qui consisteront à installer des modules photovoltaïques au niveau des tronçons les plus exposés au soleil. Comme indiqué plus haut, les matériels photovoltaïques seront déployés sur des murs antibruit. Ce concept est censé minimiser les coûts grâce à l’utilisation d’infrastructures existantes. Concernant les cellules solaires en pérovskite qui seront utilisées dans le cadre de l’initiative, elles arboreront une conception flexible et légère. « En utilisant des cellules solaires flexibles dans des endroits où il était auparavant difficile d’installer des panneaux solaires conventionnels, il sera possible de produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables sur une zone plus large », a déclaré JR Tokai dans un communiqué.

Alimenter en partie les gares

On sait en outre que les cellules solaires à pérovskite fournies par Sekisui Chemical auraient une excellente résistance au vent et aux vibrations. À travers ces projets pilotes, le duo évaluera la faisabilité du déploiement tout en explorant les manières dont l’énergie solaire photovoltaïque peut être mise en œuvre efficacement dans le secteur du transport ferroviaire. L’électricité produite par les modules solaires servira notamment à alimenter l’éclairage des gares. En fonction des résultats, le concept pourrait ainsi être étendu à d’autres lignes. Bien sûr, le choix d’utiliser des cellules en pérovskite ne découle pas du hasard.

Une technologie solaire plus avantageuse

En plus des qualités mentionnées ci-dessus, les cellules solaires à pérovskite ont l’avantage d’avoir une capacité d’absorption élevée de la lumière solaire. Cela les rend plus efficaces par rapport aux cellules solaires conventionnelles. En utilisant cette technologie, Central Japan Railway ambitionne ainsi d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et réduire l’empreinte carbone du transport par train. Il est également intéressant de noter que les cellules en pérovskite sont moins chères à produire que les cellules en silicium traditionnelles.

Pour ces raisons, le Japon prévoit par exemple, de déployer près de 20 GW de nouvelles infrastructures photovoltaïques basées sur la technologie des cellules solaires à pérovskite d'ici à 2040. Plus d'infos : jr-central.co.jp.