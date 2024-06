Voici les 4 astuces que j’utilise toute l’année pour garder ma piscine propre

Nous sommes de plus en plus nombreux à installer de petites piscines dans nos jardins. Leurs prix sont désormais plus accessibles et elles sont l’assurance de moments agréables pour se détendre. De plus, pour des piscines hors-sols, démontables, aucune autorisation n’est nécessaire. Cependant, et même si la piscine n’est pas utilisée quotidiennement, elle nécessite un entretien régulier. Si vous ne l’entretenez pas, vous prenez le risque de voir l’eau se troubler, devenir verte. Cette année, je n’ai pas encore pu profiter de ma petite piscine pour cause de temps littéralement pourri ! Néanmoins, elle nous attend, et nous l’entretenons donc très régulièrement. Quelles sont mes cinq astuces pour garder ma piscine propre ? Je vais tout vous expliquer.

Astuce n° 1 : la couverture de piscine

Ma piscine, achetée l’année dernière chez Castorama, est une piscine hors-sol, avec le pourtour en bois. Elle était vendue avec une bâche de couverture, percée au centre et une bâche d’hivernage. La bâche de couverture, puisque percée, laissait passer les débris et les feuilles, et l’eau devenait vite toute verte. Mon mari a remplacé la bâche par trois plaques de polycarbonate disponibles également chez Castorama. Disposées en quinconce, elles protègent la piscine, et s’enlèvent facilement même par une seule personne. C’est notre solution, et ce n’est peut-être pas la meilleure, mais cela fonctionne et c’est bien là le principal.

Astuce n° 2 : le système de filtration

Notre piscine était par ailleurs vendue avec un système de filtration lambda qui ne nous satisfaisait pas réellement. Nous avons opté l’année dernière pour le modèle Bestway SKIMATIC à cartouche. Installé dans l’un des coins de la piscine, il travaille sans relâche en continu. Il nous suffit de changer la cartouche une fois par mois environ pour obtenir une eau propre et toujours entretenue.

Astuce n° 3 : les traitements « chimiques »

Nous ne sommes pas fans des traitements chimiques, néanmoins, pour avoir essayé de ne pas les utiliser, nous avons dû nous rendre à l’évidence : ils sont indispensables à l’obtention d’une eau parfaitement claire. Les algues vertes auront été l’année dernière nos pires ennemies et empêchées de nous baigner quelques fois. Par ailleurs, nous avons donc un petit panel de produits que nous utilisons une fois par semaine. À commencer par l’anti-algue EDG qui nous a définitivement débarrassé des maudites algues vertes, qui rendaient le sol glissant et l’eau d’un vert fluorescent. Nous avons aussi un petit set de bandelettes pour vérifier la qualité de l’eau, et ajuster avec d’autres produits en fonction des résultats. Enfin, la piscine reçoit, chaque semaine, une pastille de chlore que nous insérons dans le filtre pour éviter de tâcher de blanc le fond de la piscine.

Astuce n° 4 : notre petit robot de piscine !

La taille de notre piscine (2 m × 2 m) et son petit volume de moins 5 m³ ne nécessite pas un robot de piscine ultra-puissant. Nous avions, avant cela, tenté les aspirateurs manuels, et l’inévitable épuisette, mais nous avons rapidement abandonné l’idée. Notre choix s’était porté sur un modèle destiné aux petites piscines : l’aspirateur de fond Steinbach (158,99 €) et nous ne regrettons pas notre choix.

Il nous suffit, deux fois par semaine, de le glisser au fond de l’eau, et de le laisser travailler pendant une heure. Après chaque relevage, nous nettoyons le compartiment à débris et le remettons en charge jusqu’à la prochaine fois. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

