Les inconvénients des robots piscine que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Les piscines devraient bientôt reprendre du service et vous offrir des après-midis ou des soirées mémorables ! Nous serions 3 millions, selon une étude parue dans The Conversation, à posséder cet équipement de loisirs. Une piscine, qu’elle soit enterrée, hors-sol ou démontable, doit être entretenue régulièrement, voire quotidiennement. Pour conserver une eau claire et limpide, nous sommes donc nombreux à investir dans un robot piscine, qui va, comme le ferait un aspirateur-robot, gérer l’entretien de manière autonome. Le robot piscine possède bien des avantages, mais il a aussi quelques inconvénients qu’il faut connaître. Certains prix dépasseraient presque l’entendement, et il vaut mieux savoir qu’ils ne sont peut-être pas aussi géniaux que les vendeurs veulent bien vous le dire. Je fais, avec vous, le tour des inconvénients de ces petits robots nettoyeurs. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : son prix !

Nous sommes d’accord sur le fait que le robot piscine vous permet de gagner du temps, et de conserver votre eau propre en toutes circonstances ! Mais, pour obtenir un robot piscine « de confiance », ne nous voilons pas la face, il faudra y mettre le prix ! Et, plus votre piscine sera grande, plus le prix sera élevé ! Êtes-vous réellement prêts à investir près de 200 à plus de 800 € dans ce type d’appareil ? Le débat est ouvert !

Inconvénient n° 2 : des pannes fréquentes

Le robot piscine est un appareil électrique qui fonctionne sous l’eau. Et, malheureusement sur des appareils d’entrée ou de milieu de gamme, ces deux éléments ne font pas toujours bon ménage. Les robots piscine sont souvent sujets à des dysfonctionnements, des fuites, ou des problèmes de filtres bouchés, ou encore de moteur mal protégé. Et, concrètement, ils sont bourrés de technologies, il est donc compliqué de les réparer soi-même, d’autant que la disponibilité des pièces détachées, laisse parfois à désirer en fonction des marques.

Inconvénient n° 3 : c’est un appareil électrique

Eh oui, le robot piscine ne fonctionne pas par l’opération du Saint-Esprit, il a besoin de courant pour être alimenté, et de ce fait, d’une prise électrique proche de la piscine. On vous rappelle que l’eau et l’électricité ne sont pas compatibles ou ça va aller ? Concrètement, le robot doit se trouver dans la piscine, et sa station branchée à l’électricité. Vous devrez en conséquence installer une rallonge lors de son utilisation, qui devra, bien entendu, être étanche et sécurisée. Quant au stockage du robot, il devra se faire dans un endroit sec, à l’abri de la pluie et de l’humidité. De plus, cet abri devra être sécurisé !

Inconvénient n° 4 : une autonomie limitée

Les robots de piscine sont soumis à des contraintes de temps et ne peuvent fonctionner que pendant une durée déterminée. Ce ne sont pas des nettoyeurs haute pression, qu’on se le dise ! En conséquence, si votre piscine est fortement encrassée, il se peut que vous deviez faire fonctionner votre robot à plusieurs reprises pour parvenir à un nettoyage complet.

Inconvénient n° 5 : le risque de vol

Ce dernier inconvénient est probablement celui auquel nous ne pensons jamais. Mais, vous devez savoir que votre assurance multirisque habitation ne couvre généralement pas cet accessoire. En cas de vol, vous ne serez donc pas couvert, si le larcin s’effectue directement dans votre jardin, pendant le fonctionnement du robot, explique la MACIF. Pour être assuré, vous devrez souscrire une garantie supplémentaire, souvent appelée « Assurance Piscine ». Cette dernière couvrira de ce fait les dommages sur votre piscine, mais également sur le local technique et sur les accessoires inhérents à son utilisation. Quels seraient, selon vous, les autres inconvénients des robots piscines ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

AIPER Scuba SE Robot Piscine, Aspirateur Piscine sans Fil, 90 Minutes de Nettoyage, Fonction de Stationnement Automatique, Nettoyeur de Piscine Compact et Léger, Idéal pour Les Piscines Hors Sol 80㎡ NOUVEAU DESIGN HYDRODYNAMIQUE : Le design permet au robot piscine de glisser à travers votre piscine en utilisant moins d'énergie et en consacrant cette énergie à ses capacités de nettoyage. Le... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez