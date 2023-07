Bon Plan : ce marketplace pulvérise le prix du robot piscine Bestway Aquatronix

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une piscine, mais vous avez beau la nettoyer sans relâche, votre eau n’a pas réellement la couleur de celle que l’on voit dans les films. Vous ne savez jamais quand ajouter des anti-algues, des pastilles de chlore et votre épuisette est votre seul recours. Et si vous optiez pour un robot de piscine ? Actuellement, Amazon casse les prix du robot de piscine Bestway 58482 Aquatronix, avec 48 % de réduction. Un robot de piscine au prix de 171,57 €* au lieu de 329,95 € (prix conseillé). Découverte de ce petit robot au design coloré et aux performances indéniables. C’est parti.

Présentation du robot de piscine Bestway 58482 Aquatronix

À la recherche d’une solution innovante pour garder le fond de votre piscine propre ? Découvrez le robot “Aquatronix” de la marque Bestway, un appareil automatique et autonome conçu pour nettoyer efficacement le fond plat de votre piscine. Adapté tant aux piscines enterrées qu’aux piscines hors-sols tubulaires ou autoportées, ce robot fonctionne grâce à une batterie rechargeable, éliminant ainsi le besoin de câbles ou de tuyaux d’eau. Doté de capteurs intelligents, il détecte sa mise en eau et s’active automatiquement, permettant un nettoyage sans tracas.

Rappelons qu’un robot de piscine est un élément indispensable lorsque l’on possède une piscine, car il va vous permettre de nettoyer le fond de manière autonome. Certains peuvent aussi nettoyer les parois et éliminer les dépôts et débris. Généralement équipés de diverses brosses et accessoires, ils vont vous faire gagner du temps et vous assurer de garder l’eau de votre bassin impeccable.

Que faut-il savoir de plus sur le robot de piscine Bestway 58482 Aquatronix ?

Le robot Aquatronix est un allié précieux pour maintenir votre piscine propre pendant la nuit. Grâce à son autonomie de 90 min, il peut efficacement nettoyer jusqu’à 40 m² de surface. Équipé d’un bac filtrant en inox et d’un jet directionnel, il offre un nettoyage efficace et facile à entretenir. Sa marche et son arrêt automatiques garantissent une utilisation sans souci, tandis que sa poignée ergonomique facilite son déplacement. Que votre piscine soit à fond plat, hors-sol, enterrée, tubulaire ou autoportante, le robot Aquatronix saura vous offrir un nettoyage efficace et sans effort pour profiter pleinement de votre espace aquatique.

Les caractéristiques techniques du robot piscine

Destination : pour nettoyer le fond des piscines de tous types.

Type de revêtement : tout type

Surfaces nettoyées : fond plat

Volume maximal de la piscine (en l) : 59400

Longueur maximale de la piscine (en m) : 1.32

Longueur du câble (en m) : 1

Débit (en m³/h) : 2.7

Branchement : sur skimmer ou prise de balai

Nombre de cycles de nettoyage : 3

Durée de nettoyage du cycle 1 (en h) : 1.5

Type de déplacement : aléatoire

Type de filtre : sac

Chariot de transport fourni : non

À télécommande : non

Poids du produit nu (en kg) : 4.3

Produit emballé : hauteur (en cm) : 35

Produit emballé : largeur (en cm) : 35

Produit emballé : profondeur (en cm) : 49.5

Produit emballé : poids (en kg) : 6.5

Le robot piscine Bestway 58482 Aquatronix est disponible sur Amazon (171,57 €), sur Leroy Merlin (330 €) ou sur Darty (221,98 €). Les promotions de ce type ne sont pas éternelles et le prix est vraiment intéressant en ce moment !

