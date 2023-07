Comment analyser l’eau de ma piscine simplement et efficacement ?

Avec cette chaleur écrasante qui sévit un peu partout en France, celles et ceux qui possèdent une piscine vont pouvoir en profiter ! Cependant, posséder une piscine demande quelques concessions et un peu de temps à lui consacrer. En effet, il faut la nettoyer, installer un système de filtration de l’eau et analyser cette eau dans laquelle nous nous baignons. L’eau d’une piscine peut être polluée par des algues, avoir un taux d’acidité trop élevé et présenter, parfois, un danger pour la santé. Alors, comment et pourquoi analyser l’eau de votre piscine ? Quels sont les outils à votre disposition pour effectuer ces analyses ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi faut-il analyser l’eau d’une piscine ?

Dans une piscine, l’eau doit être équilibrée et vous devez ajouter des désinfectants dans le bassin. Cette pratique permet à votre eau de rester propre, d’éviter le développement d’algues, surtout lorsqu’il fait très chaud. Une eau mal équilibrée peut aussi entraîner des irritations cutanées ou des picotements dans les yeux. Enfin, une eau propre et équilibrée vous permettra de prolonger la durée de vie de vos équipements (liner, filtres, etc.).

Comment faire pour analyser l’eau de ma piscine ?

Vous devez respecter trois étapes pour effectuer une analyse correcte de votre eau. Tout d’abord, il faut prélever un échantillon d’eau à environ 30 cm de profondeur. L’eau prélevée doit ensuite être testée avec un testeur électronique ou avec des bandelettes, nous y reviendrons juste après. Enfin, il faut interpréter les résultats afin de savoir quel traitement faut-il adapter pour récupérer une eau équilibrée.

Quels testeurs d’eau de piscine choisir ?

Pour effectuer vos analyses, vous aurez le choix entre trois catégories :

Les testeurs électroniques, aussi appelés pH-mètres, qui sont plus chers à l’achat, mais également plus faciles à utiliser. Vous trouverez des testeurs électroniques en vente sur Amazon , Leroy Merlin ou Cdiscount .

, ou . Les bandelettes qui, trempées dans l’échantillon, vous indiqueront les actions à mener pour le rééquilibrage de l’eau, par des codes couleurs. Les kits de bandelettes sont disponibles sur Leroy Merlin , Castorama ou Amazon .

, ou . Les kits de réactifs liquides ou en pastilles. Simples d’utilisation, ces kits sont livrés avec le contenant d’échantillonnage gradué et coloré qui indique les taux de votre eau. Vous pouvez vous procurer des kits de pastilles sur Castorama, Amazon ou Leroy Merlin.

Quels sont les points essentiels à contrôler ?

Il existe quatre valeurs à surveiller plus particulièrement : la valeur du désinfectant, le TAC (titre alcalimétrique complet), le pH (potentiel hydrogène) et le TH (titre hydrotimétrique). Les éléments doivent être contrôlés et corrigés dans l’ordre suivant TAC, TH, pH et taux de désinfectant. Le TAC, c’est le taux de minéraux de votre piscine (bicarbonates et carbonates), dont la valeur doit être comprise de 8 °F (80 ppm) à 12 °F (120 ppm). Le TH mesure la minéralisation de l’eau et sa concentration en sels minéraux, il doit se situer entre 10 °F (100 ppm) et 20 °F (200 ppm).

Le pH indique le taux d’acidité de l’eau et doit être compris de 7.0 à 7.4 pour un traitement au chlore et de 7.0 à 7.6 pour un traitement au brome. Enfin, le taux du désinfectant indique l’efficacité de ce dernier. Pour un traitement au chlore, il doit être situé de 1,5 à 2 mg/l et pour un traitement au brome, les valeurs doivent être comprises de 1,2 à 3 mg/l. Enfin, pour un traitement au sel, le résultat du test doit vous donner un chiffre situé de 3 à 7 g/l. Une fois ces résultats obtenus, vous devrez agir en conséquence en ajoutant les produits adéquats pour rééquilibrer votre eau de piscine. Généralement, une notice indique quels produits ajouter en fonction des résultats des analyses obtenus.