(MEGA) Bon plan : le robot aspirateur de piscine Intex zx300 (fond et parois) est à moins de 125 €

Votre piscine est prête à vous accueillir et à vous rafraîchir pendant les chauds après-midis de cette fin de printemps. Toutefois, posséder une piscine, c’est aussi l’entretenir, la nettoyer, vérifier la qualité de l’eau, etc. Parmi ces tâches à effectuer, il y en a une qui n’est pas des plus agréables, le nettoyage du fond de la piscine. À l’image des aspirateurs robots pour la maison, il existe des robots de piscine qui effectueront le travail à votre place. Les soldes n’ont pas encore débuté, pourtant Cdiscount fracasse le prix de l’aspirateur robot de piscine hydraulique ZX300 ! C’est le moment ou jamais de vous faciliter la corvée du nettoyage de la piscine. Découverte.

Présentation du robot de piscine hydraulique ZX300 fond et parois – Intex

Le robot de piscine hydraulique ZX300 fond et parois – Intex procure une solution pratique et efficace pour le nettoyage des piscines tubulaires Intex. Conçu pour fonctionner avec la connexion de la buse de refoulement du bassin, ce robot utilise un principe de mouvement hydraulique alimenté par une turbine à eau et des engrenages. Il est capable de nettoyer simultanément le fond et les parois de la piscine, garantissant une action de nettoyage rapide et approfondie. Doté d’un système de traction intégral alimenté à l’eau, il peut atteindre les parois latérales de la piscine pour un nettoyage complet. De plus, le robot est équipé de deux brosses rotatives qui permettent d’éliminer efficacement les résidus de saleté les plus tenaces.

Avec une puissance d’aspiration de 700 gallons par heure, ce robot assure un nettoyage en profondeur pour maintenir votre piscine propre et claire. Il convient à toutes les piscines tubulaires Intex, à l’exception des modèles Ultra XTR ronde 7,32 × 1,32 m et Ultra XTR rectangulaire 9,75 × 4,88 × 1,32 m. Profitez d’une piscine impeccable sans effort grâce au robot de piscine hydraulique ZX300 fond et parois – Intex. Le robot de piscine est actuellement vendu au prix de :

Mais à quoi sert exactement un robot de piscine ?

Un robot de piscine aspire les débris, quelle que soit sa technologie (électrique, hydraulique ou pulseur). Sa fonction principale est de nettoyer le fond de l’eau en aspirant les feuilles, les insectes et les petites saletés sans difficulté. Contrairement au balai manuel qui nécessite votre intervention, le robot de piscine se déplace de manière autonome dans le bassin. Vous pouvez ainsi vaquer à d’autres occupations pendant qu’il effectue le nettoyage. En plus d’aspirer les débris, un robot de piscine joue un rôle complémentaire dans la filtration de l’eau. Il collecte les saletés dans son filtre, qu’il s’agisse d’un sac, d’un bac ou de cassettes filtrantes. Certains robots nettoyeurs offrent même une finesse de filtration supérieure à celle d’un filtre à sable, contribuant ainsi à obtenir une eau plus propre. Dans le cas des robots hydrauliques, la filtration est réalisée par le filtre de votre piscine.

Quels sont les différents types de robots de piscine ?

Il existe trois types de robots de piscine : les robots de piscine électriques, les robots de piscine hydrauliques et les robots de piscine pulseurs. Les robots de piscine électriques sont entièrement autonomes et fonctionnent sur l’électricité. Ainsi, ils sont équipés d’un moteur intégré qui alimente les brosses et la pompe d’aspiration. Les robots de piscine hydrauliques fonctionnent grâce à la pression de l’eau fournie par la pompe de filtration de la piscine. Ils sont connectés au système de filtration via la buse de refoulement ou le skimmer.

Intex Nettoyeur de piscine automatique Zx300 Deluxe Nettoyant puissant avec Venturi Principal uniquement pour piscines INTEX PromoMeilleure Vente n° 1

Les robots hydrauliques utilisent la puissance de l’eau pour se déplacer dans la piscine et aspirer les débris. Les robots de piscine pulseurs, également appelés robots à surpression, utilisent la surpression de l’eau fournie par une prise dédiée ou par une pompe auxiliaire pour se déplacer dans la piscine. Ils fonctionnent de manière semblable aux robots hydrauliques, mais ils sont généralement plus puissants et plus efficaces dans le nettoyage.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales