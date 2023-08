Une belle promotion sur le robot nettoyeur de piscine WYBOT (jusqu’au 6 août inclus)

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une piscine et vous savez donc combien son nettoyage peut être fastidieux. Certes, vous disposez d’un filtre à sable. En revanche, le fond et les parois se parent d’une désagréable couche de débris, que vous éprouvez des difficultés à enlever. Il existe heureusement de petits appareils appelés robot de piscine ou nettoyeur, qui effectuent le travail à votre place. En plein été, alors que la saison des piscines est désormais largement ouverte, Amazon choisit d’offrir un bon de réduction de 80 € sur le robot piscine WYBOT, et ce, jusqu’au 6 août inclus. C’est peut-être le moment de vous débarrasser de la corvée du nettoyage de votre piscine. Vous apprécierez de vous plonger dans une piscine toujours impeccable sans avoir besoin de vous fatiguer à la nettoyer. Découverte.

Le robot de piscine WYBOT, qu’est-ce que c’est ?

Le WYBOT brille par son incroyable capacité de nettoyage. Ainsi, il est équipé d’une super aspiration, de deux grattoirs inférieurs et d’une bande spéciale anti-saleté, ce qui facilite la collecte de poussières, de sable, de petites feuilles et de débris divers. Son système de filtration multicouche avec filtres fins et ultra-fins garantit un nettoyage complet de l’eau, laissant votre piscine étincelante et impeccable. Il se dote d’une batterie au lithium rechargeable de 5 200 mAh, cet aspirateur vous offre jusqu’à 100 min de nettoyage sans fil, avec une charge rapide qui prend à peine 3,5 à 4 h. Que vous ayez une piscine supérieure ou souterraine avec un fond plat jusqu’à 80 m², le WYBOT saura répondre à vos besoins.

Que faut-il savoir de plus sur le robot WYBOT ?

Grâce à sa technologie de stationnement intelligent, ce robot piscine sait éviter les obstacles. S’il heurte un mur, il reculera automatiquement. De plus, lorsque la batterie s’épuise, le WYBOT se dirigera automatiquement vers le rivage. Son design élégant et entièrement automatique facilite son utilisation, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’il nettoie n’importe quelle surface de piscine. Le fond de celle-ci peut indifféremment être en PVC, en carrelage, en vinyle ou en béton, et ce, quelle que soit la forme de votre piscine (ronde, rectangulaire ou ovale). Pour assurer le confort de l’utilisateur en toutes circonstances, il se dote d’une poignée robuste qui facilite son retrait de la piscine, une fois le nettoyage terminé. L’entretien est également simplifié : un simple tuyau d’arrosage suffit pour nettoyer la fontaine du filtre et le tour est joué ! Le nettoyeur de piscine WYBOT est un allié incontournable pour maintenir votre piscine propre et éclatante sans effort.

Combien coûte-t-il et quelles sont les garanties offertes par la marque ?

Chez WYBOT, la satisfaction du client est une priorité. En cas de questions ou de problèmes avec l’aspirateur de piscine, leur équipe de service client est là pour vous aider. Ils offrent par ailleurs un retour gratuit pendant 30 jours et une garantie de qualité de deux ans, vous procurant ainsi une totale tranquillité d’esprit. En ce moment et jusqu’au 6 août, en cochant le coupon de réduction de 80 €, vous paierez le nettoyeur de piscine WYBOT au prix de 219,99 €* au lieu de 299,99 € sur Amazon. Il est également disponible sur Cdiscount à 496,90 €.

*Les prix ont été relevés le 30 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales