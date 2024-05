Le récupérateur d’eau de pluie YourCasa en forme de jarre en terre cuite est en promo

Le printemps est déjà bien avancé, au moins sur le calendrier, ce qui veut dire, assez logiquement, que l’été approche. Si vous vivez, comme moi, au nord de la Loire, vous devez crouler sous les averses, la pluie, le vent et vous dire que le soleil vous a oublié ! Eh bien justement, c’est peut-être le moment de prévoir les sécheresses estivales futures, et de vous équiper d’un récupérateur d’eau de pluie ! Je vous propose de découvrir un récupérateur d’eau de pluie qui, en plus de sa fonction première, apportera une touche décorative à votre extérieur. Le récupérateur d’eau de pluie YourCasa est au prix de 104,99 €* mais jusqu’au 2 juin 2024 inclus, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5 % en cochant la case prévue à cet effet avant la mise au panier. Les frais de port, quant à eux, sont de 11,90 €. Découverte.

Présentation du récupérateur d’eau de pluie YourCasa 210 l

Le récupérateur d’eau de pluie YourCasa est une solution écologique pour mettre fin au gaspillage d’eau tout en prenant soin de votre jardin. Avec sa couleur terracotta et son apparence d’amphore, il est pourtant fabriqué en plastique durable, résistant aux intempéries et au gel selon le fabricant. Avec sa capacité de 210 litres, il convient plutôt pour l’arrosage des petits potagers, ou des massifs fleuris, des jardinières, etc. Au niveau des dimensions, il est plutôt compact avec 56 cm (L) x 60 cm (l) x 118 cm (H), ce qui lui permet de s’intégrer facilement dans votre espace extérieur, tout en proposant un aspect moderne.

Que faut-il savoir de plus sur le récupérateur d’eau de pluie YourCasa 210 l ?

Le récupérateur d’eau de pluie YourCasa est surmonté d’un pot de fleurs, une touche déco supplémentaire, et une manière de rendre le récupérateur d’eau de pluie plus discret. De plus, la construction en plastique du réservoir d’eau de pluie assure sa résistance aux intempéries, y compris au gel et aux rayons UV. Il est cependant recommandé de vider l’eau du réservoir avant l’hiver pour éviter tout dommage. Enfin, à la livraison, il se dote de deux raccordements pour robinet ou tuyaux d’eau de 3/4″, et il est fourni avec un robinet et une jardinière.

Quelques conseils d’installation de votre récupérateur d’eau de pluie

Pour récupérer l’eau de pluie avec ce type de matériel que l’on appelle aérien, il est évidemment nécessaire de disposer d’une gouttière sur laquelle le raccorder. Attention, pour éviter tout risque sanitaire, et tout risque de pollution des sols, l’eau récupérée ne doit JAMAIS provenir d’un toit en amiante, ou en plaque de fibrociments. De plus, vous devrez régulièrement nettoyer votre gouttière, et prévoir un système qui empêchera les moustiques de venir y pondre.

YourCasa® Recuperateur d Eau de Pluie 210L [Amphore] Récupérateur Eau de Pluie - Récupérateur d'eau résistant au Gel en Plastique - recuperateur Eau de Pluie - Reservoir Eau de Pluie (Terre Cuite) FINI LE GASPILLAGE D’EAU - soyez écologique en recourant à l'eau de pluie pour arroser votre jardin. Meilleure Vente n° 1

Je vous rappelle l’offre en cours. Le récupérateur d’eau de pluie YourCasa est proposé au prix de 104,99 €*. Toutefois, jusqu’au 2 juin 2024 inclus, vous pouvez bénéficier d’une remise de 5 % en cochant la case appropriée avant de procéder à l’achat. Les frais de port sont fixés à 11,90 €. Allez-vous, cette année, franchir le cap de l’installation d’un récupérateur d’eau ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 1ᵉʳ mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification de prix qui serait effectuée par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez