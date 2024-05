Kikuyu : un gazon économe en eau, résistant à la chaleur et qui demande peu d’entretien

L’année 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, selon le ministère de l’Environnement. Nous avons souffert et nos jardins aussi, il n’y a qu’à observer votre gazon, complètement cramé, qui n’a pas reçu d’eau pendant des semaines ! Si vous envisagez de le refaire, ou de créer un nouvel espace engazonné, je vous propose de découvrir une espèce très résistante à la sécheresse : le kikuyu ! Un nom étrange pour une espèce de graminées qui se développe parfaitement même lorsqu’il fait très chaud. Mais, qu’est-ce que le kikuyu ? Pourquoi est-il le gazon parfait pour les régions les plus sèches ? Je vais tout vous expliquer.

Un gazon originaire d’Afrique du Sud

En France, nous avons l’habitude de semer le gazon fétuque, ou le gazon ray-grass, deux espèces qui demandent beaucoup plus d’arrosages que le kikuyu encore méconnu. Le gazon kikuyu, ou Cynodon dactylon, est une espèce de gazon très populaire dans les régions à climat chaud et sec. Originaire d’Afrique du Sud, il tire son nom de la tribu Kikuyu qui l’utilisait traditionnellement pour diverses applications. Très utilisé dans les régions chaudes du monde entier, il fournit des terrains de sport, et des jardins impeccables.

Une variété très résistante à la sécheresse

Comme je vous l’ai déjà dit, le kikuyu est l’espèce la plus résistante à la sécheresse, et aura besoin de beaucoup moins d’eau que ses « cousins » la fétuque, et le ray-grass. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faudra pas l’arroser de temps à autre, en période de canicule par exemple. Ce kikuyu est aussi un gazon à croissance rapide, il remplira donc rapidement les zones dégagées, même si bien sûr, les terrains ombragés ne sont pas ses préférés. Très robuste, il nécessitera néanmoins un entretien régulier : tontes assez fréquentes, scarification, arrosage en période caniculaire. Enfin, si vous avez des enfants, qui aiment jouer au football dans le jardin, cela ne posera aucun problème au kikuyu, il est aussi le gazon privilégié des stades en herbe des pays les plus chauds.

À planter avant la fin du mois de mai

En règle générale, on recommande de planter le gazon dès le début du printemps pour qu’il prenne racine, et soit convenable arrosé par les giboulées de mars. Cette année, les giboulées étaient plutôt en avril, mais c’est un autre débat ! Le kikuyu est intéressant, car sa plantation est plus tardive, mais sa croissance aussi rapide. Ainsi, vous allez pouvoir le semer jusqu’à la fin du mois de mai, il vous reste donc une quinzaine de jours, pour préparer votre terrain ! En effet, le kikuyu se développera plus facilement dans une terre déjà chauffée par le soleil, soit à 21 °C environ.

Comment préparer mon terrain à recevoir le kikuyu ?

Pour semer le kikuyu, rien de bien original ! Il faudra d’abord labourer ou bêcher votre futur terrain engazonné. Retirez les pierres et les racines du sol, puis ratissez-le et nivelez-le soigneusement. Une fois le terrain préparé, vous pouvez procéder au semis de kikuyu. Si le sol n’a pas été arrosé récemment, pensez à l’humidifier légèrement. Procédez au semis en dispersant les graines à la volée et en effectuant des passes croisées : prévoyez approximativement 2 poignées de graines par mètre carré. Une fois les graines semées, recouvrez-les légèrement de terreau et ratissez doucement la surface.

Promo Meilleure Vente n° 1 Vilmorin 4344512 Pelouse Tropicale Kikuyu, Vert, 500 g LA PELOUSE DES BEAUX JARDINS MEDITERRANEENS ! Vilmorin vous propose cette PELOUSE TROPICALE KIKUYU d'un beau tapis vert clair, doux, dense, très couvrant et résistant à la sécheresse.

Utilisez un rouleau pour compacter le sol, ou à défaut, marchez sur une planche si la surface est petite. Pensez enfin à installer quelques effaroucheurs, car les oiseaux sont gourmands ! Vous trouverez du gazon kikuyu sur Amazon, Bricomarché ou Cdiscount. Connaissiez-vous déjà le kikuyu ? Peut-être en avez-vous déjà semé ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez