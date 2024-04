Paperpot, l’invention d’un « transplanteur » en origami pour planter en une seule fois jusqu’à 264 semis

Avez-vous déjà observé un champ de salade ou de pieds de pommes de terre, dont les rangs sont parfaitement rectilignes ? Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur la manière dont les agriculteurs plantaient leurs cultures ? Bien entendu, il y a encore quelques siècles, les plantations se faisaient à la main, mais la mécanisation de l’agriculture a rendu le travail de la terre plus simple. Elle a aussi augmenté le rendement pour les agricultures. Lors du dernier recensement agricole réalisé en 2020, il y avait 416 436 exploitations agricoles présentes sur le territoire national (métropole et départements d’Outre-Mer), selon la chambre d’Agriculture, et près de 40 000 dédiés à la culture maraîchère. Le problème étant que les grosses machines agricoles aidant à la plantation sont souvent polluantes. Tout pourrait changer grâce à une innovation révolutionnaire appelée le transplanteur Paperpot. Présentation.

Le Paperpot révolutionne la plantation agricole

Déjà très populaire au Japon et aux États-Unis, le Paperpot est une machine originaire de Californie, qui va transformer le laborieux processus de la plantation, en une tâche qui deviendrait presque très agréable. Oubliées les longues heures, le dos courbé vers le sol, pour planter les semis qui deviendront de futurs légumes ou fruits. Le Paperpot serait une véritable révolution dans le domaine agricole.

Un fonctionnement très innovant

Décortiquons le fonctionnement du Paperpot. Tout d’abord, une chaîne formée de compartiments en papier est étirée sur un cadre spécialement conçu pour la plantation. Chaque compartiment de cette chaîne est soigneusement rempli de terre et de graines. Ensuite, cette chaîne préparée est insérée dans le sol par le Paperpot lui-même. Ce processus se déroule de manière autonome, sans besoin d’électricité ou de carburant, simplement en tirant sur l’appareil. Une fois en action, le Paperpot permet à un seul individu d’effectuer une opération de plantation impressionnante : jusqu’à 264 plants peuvent être installés en une seule fois. Cette méthode de plantation rapide et efficace permet de couvrir une superficie d’environ 26 mètres en seulement quelques minutes.

Pour quel type de plantations, et quel coût ?

Le Paperpot peut être utilisé pour une grande variété de cultures, allant des salades aux oignons, en passant par les radis, les haricots et les pois. En plantant rapidement les plants, les pertes sont considérablement réduites, car les plantes sont moins manipulées, moins stressées et arrosées plus rapidement. Cette économie de temps et d’efforts permet aux agriculteurs d’augmenter leur productivité, d’améliorer leurs bénéfices et de préserver leur santé. Avec le Paperpot, plus besoin de se pencher, ce qui soulage le dos et prévient les maux de dos.

Le Paperpot se destine plutôt aux petites exploitations agricoles, qu’aux particuliers, à moins d’avoir un très grand potager ! Qui plus est, le prix pourrait en refroidir plus d’un ! Il faudra, en effet un peu plus de 1 500 euros pour profiter de cette innovation. Néanmoins, dans le cadre d’une exploitation agricole, l’investissement pourra très rapidement être rentabilisé. En France, un dispositif est commercialisé par Terrateck au prix de 1 582,80 €. Cela reste un investissement élevé, mais qui propose un potentiel inattendu ! Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .