Quel est le meilleur mois pour planter ses tomates ?

Si vous en avez assez des tomates insipides, sans gout ni consistance, peut-être avez-vous songé à les cultiver vous-même dans votre jardin potager ? La tomate, en plus de toutes ses qualités organoleptiques, offre de nombreux bienfaits grâce à sa forte teneur en vitamine C et en lycopène, un puissant antioxydant. Consommé régulièrement, ce dernier protègerait même notre corps des radicaux libres et réduirait les risques de cancer tel celui de la prostate, suggère cette étude publiée en 2002 dans le Journal of the National Cancer Institute. Pour avoir vos propres tomates, notamment durant l’été, aucun mystère, vous devez respecter quelques règles essentielles, les semer et les planter durant une période précise.

Quand semer et planter des tomates ?

Vous devez semer vos tomates pendant le mois de mars (mais toujours à l’abri). Durant cette période, il est fortement conseillé de mettre vos plants sous châssis ou dans une serre de jardin, en fonction des possibilités qui s’offrent à vous. C’est ensuite vers la mi-mai (pour éviter les gelées), quand vos plants présenteront environ 5 à 7 feuilles, que vous pourrez les planter en pleine terre. Pour éviter que les tiges encore fragiles ne se brisent en cas de vent ou de forte pluie, pensez à attacher les pieds de vos plantes avec des tuteurs de 1 à 2 m de haut (branche, bambou, roseaux, tuteur de jardinage, etc.).

Il est d’ailleurs conseillé de le faire avant le plantage, pour éviter d’abimer les racines. Il est important de préciser que certaines variétés sont un peu plus précoces que d’autres. Si vous souhaitez récolter vos tomates le plus tôt possible, vous pouvez vous tourner vers la tomate cœur-de-bœuf (ma préférée), la Black Zebra Cherry, la Marmande, l’Ida Gold ou encore la Chinese Red. Petite astuce, certaines graines paysannes seraient plus résistantes à la sécheresse.

Comment planter les tomates en pleine terre ?

Pour garantir le bon développement de vos plants de tomates, vous devrez les semer et les planter pendant des périodes citées précédemment, mais également bien préparer la « terre d’accueil ». Dans un premier temps, vous devrez creuser des trous de 20 à 25 cm de profondeur et de 20 cm de largeur. Mettez ensuite une bonne quantité de compost dans chaque trou et arrosez le tout, avant de placer les plants et les recouvrir à mi-hauteur pour optimiser l’enracinement.

Pour terminer, recouvrez la base des plants avec 5 à 10 cm de paillis, ou avec un dispositif de type Ecolo5, pour conserver l’humidité du sol (tonte de pelouse, chanvre, lin, miscanthus, etc.). N’oubliez pas, vous devez arroser vos tomates abondamment et de manière régulière. Tous les jardiniers vous conseilleront de ne pas mouiller leur feuillage afin de ne pas favoriser l’apparition de maladie telle que le mildiou.

Planter des tomates en pot : nos conseils

Si vous êtes dénué de jardin potager, il est tout à fait possible de cultiver les tomates dans des pots. Arrosez abondamment les plants, désinfectez les pots et placez un lit de gravier au fond de ces derniers si vous optez pour des modèles en terre cuite ou en plastique. Pour terminer, remplissez les contenants avec un mélange de terreau riche et de compost, et enfin, ajoutez de l’engrais, avant de déposer vos beaux plants de tomates. À l’instar de la culture en pleine terre, vous devez abondamment arroser vos tomates et installer des tuteurs pour soutenir vos plantations. Sachez qu’il existe également une méthode pour cultiver les tomates à l’envers, cette dernière présente de nombreux avantages. Je vous conseille de regarder la vidéo (ci-dessous) publiée par « Le potager d’Olivier », elle est très complète et donne de précieux conseils. Que pensez-vous de ces astuces pour cultiver vos tomates ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .