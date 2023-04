Le retour du printemps annonce aussi celui du retour au potager pour ceux qui ont la chance de cultiver de bons légumes. Lors de l’achat de graines, certains se tournent vers les grands industriels pour des graines standardisées, tandis que d’autres optent pour des graines ou des semences paysannes. Ces graines sont souvent produites par des agriculteurs locaux, de génération en génération. Elles offrent fréquemment une meilleure résistance aux conditions climatiques. En effet, elles sont généralement produites sur la terre qui les voit pousser, d’où une meilleure résilience et généralement un meilleur rendement. Si vous débutez en culture de potager, les graines paysannes peuvent vous permettre de meilleurs résultats, avec moins d’entretien. Vous vous demandez ce que c’est une graine paysanne et où vous en procurer ? On vous explique tout !

Une « graine paysanne », qu’est-ce que c’est exactement ?

Une graine paysanne est une graine produite à partir de variétés végétales traditionnelles, cultivées et sélectionnées par les agriculteurs locaux depuis de nombreuses générations. Contrairement aux semences commerciales hybrides et brevetées, les semences paysannes sont des semences ouvertes et reproductibles, qui peuvent être utilisées pour produire des plantes identiques année après année.

Les semences paysannes sont souvent considérées comme étant plus résilientes et adaptées aux conditions locales que les semences commerciales hybrides. En effet, ces dernières sont souvent sélectionnées pour des critères tels que la résistance aux maladies, la productivité et l’uniformité des plantes. Les semences paysannes sont également considérées comme un patrimoine culturel important, car elles sont fréquemment associées à des traditions et des pratiques agricoles locales. Depuis la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, il est possible de commercialiser des graines paysannes.

Où se procurer des graines paysannes ?

Voici une liste non exhaustive des sites qui commercialisent des semences paysannes, avec l’assurance de graines biologiques, au rendement important.

Le Potager de Santé de Pascal et Rachel Poot est sans doute le site spécialiste de la semence paysanne de tomates. Il propose plus de 300 variétés de tomates, toutes conçues directement par le propriétaire Pascal Poot. D’autres semences sont par ailleurs à découvrir sur ce site !

Kokopelli, un site qui se consacre, depuis 1999, à la protection de la biodiversité alimentaire et médicinale, à la production de semences et de plants issus de l’agroécologie. Il soutient également les communautés paysannes qui n’ont plus accès aux graines fertiles. Plus de 2 000 semences sont disponibles sur ce site.

La ferme de Sainte Marthe, grainetier bio depuis 1974, propose des semences de fruits rouges, de fleurs et de légumes. L’entreprise dispose d’un magasin physique situé à Brain sur l’Authion (49).

Graine Del Pais, un site qui réunit une vingtaine d’agriculteurs et qui commercialise des semences de « variétés populations », librement reproductibles et adaptées à une culture biologique.

Germinance, un site qui affiche 713 variétés différentes, sélectionnées par une cinquantaine de producteurs dans la France entière.

Parmi les sites de vente de graines paysannes, on peut également citer Semaille, Aubepin, Le Biau Germe ou encore la Pépinière des Carlines. Si vous passez commande sur l’un de ces sites, dans la mesure du possible, essayez de choisir des graines produites dans votre région. Elles seront plus résistantes au climat présent, puisque conçues localement.

Pourquoi certaines graines paysannes sont-elles tombées dans l’oubli ?

En 1932, la France instaure une réglementation de la production semencière et interdit la vente de graines paysannes. En interdisant les graines paysannes et en industrialisant le secteur de la graineterie, certains légumes ou fruits vont disparaître des potagers. L’uniformisation industrielle des légumes, au détriment du plaisir gustatif, va ainsi voir disparaître le topinambour, la scorsonère, la poire de terre ou encore le crosne. En 2020, une nouvelle loi vient enfin autoriser la vente de graines paysannes et relance quelque peu ces légumes d’antan. Heureusement que certains agriculteurs ont su conserver ce patrimoine, sinon ces légumes auraient complètement disparu de la circulation !