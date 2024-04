Quelles plantes résistent à la sécheresse et ne craignent pas la soif ?

Si vous vivez dans le nord de la France, vous pensez peut-être que cette année, nous échapperons à la sécheresse ? En Seine-et-Marne, où je vis, les champs sont gorgés d’eau, et nous n’en pouvons plus des trombes d’eau qui s’abattent chaque jour. D’ailleurs, même Météo France, considère le mois de mars comme le plus pluvieux depuis 1958, avec un excédent de pluie de 85 % au niveau national par rapport aux normales 1990 – 2020. Néanmoins, nous ignorons de quoi sera fait demain, ni l’été ! Sera-t-il très chaud ? Provoquera-t-il, comme l’an dernier, sécheresse, restrictions d’eau et incendies ? Pour parer à toute éventualité, et conserver, malgré tout, un jardin accueillant et fleuri, je vous propose de découvrir quelques plantes colorées qui ne craignent pas de manquer d’eau. C’est parti.

Du violet, avec la lavande !

L’odeur de la lavande on l’adore ou on la déteste, et son parfum entêtant est reconnaissable entre mille ! Star de la Drôme Provençal, où elle est très largement cultivée, la lavande est évidemment celle qui résiste le mieux à la sécheresse et vous propose des touffes d’un violet très foncé. De plus, les abeilles et autres insectes pollinisateurs en sont très friands !

Des couleurs à foison pour le pavot de Californie

Le pavot de Californie fait partie de la famille des coquelicots, et pousse à peu près partout où vous le semez. Son seul besoin en eau se résume à un arrosage si des températures caniculaires se présentent plusieurs jours de suite. Cependant, attention, en cas d’ingestion massive de la plante par un animal domestique ou un enfant, le pavot de Californie peut se révéler toxique.

Le pourpier multicolore lui aussi

Profusion de couleur pour le pourpier sauvage, qui est une plante couvre-sol, parfaite pour maintenir l’humidité pour les plantes proches de lui. Originaire d’Inde et d’Afrique, le pourpier sauvage s’est répandu dans de nombreuses régions du globe en raison de sa capacité à s’adapter à différents climats et conditions de croissance. Pour les plus téméraires, sachez que les fleurs de pourpier se cuisinent, en salade, et apportent du croquant à vos préparations.

Rouge, violet ou rose pour le bougainvillier

Le bougainvillier est une plante à fleurs vivaces et colorées originaire d’Amérique du Sud, plus précisément du Brésil, mais il est largement cultivé dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Cette plante est appréciée pour sa floraison spectaculaire et sa capacité à grimper. Peu gourmand en eau, il ne supporte cependant pas les hivers trop rigoureux, il faudra donc prévoir de le couvrir avec un voile d’hivernage, par exemple.

Le bleu de l’agave

L’agave est une plante succulente originaire du Mexique, qui ressemble à un gros cactus bleu. Avec un arrosage tous les quinze jours, elle est évidemment très peu gourmande. Néanmoins, elle est bardée de feuilles épineuses, et peu recommandée si vous hébergez des chiens et des chats, qui pourraient s’y frotter. Certaines parties sont comestibles et principalement ses feuilles et son cœur, qui peuvent être consommés crus ou cuits. Cependant, attention, tous les agaves ne le sont pas, et il vaut mieux se renseigner avant de le consommer.

Le parfum et le bleu du romarin

Herbe aromatique par excellence, le romarin est un arbuste robuste qui pousse en buisson, et qui ne nécessite aucun arrosage. Originaire du pourtour méditerranéen, le romarin est largement cultivé pour ses feuilles parfumées et ses fleurs bleu pâle. Et, bien entendu, vous pourrez parsemer vos grillades, avec ces feuilles odorantes, dans une sauce ou un gaspacho ! Connaissez-vous d’autres plantes, que l’on pourrait qualifier de « peu gourmandes en eau » ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .