Voilà encore quelques années, le nettoyage des locaux se faisait avec de l’eau, un seau, un balai et une serpillière ! Une pratique éreintante pour celles et ceux qui devaient l’effectuer, et un non-sens écologique puisque l’on utilisait de l’eau potable pour nettoyer les sols, ou les façades, par exemple. Aujourd’hui, l’aspirateur à vapeur se révèle un choix bien plus écologique, car il consomme juste très peu d’eau. De plus, ces nettoyeurs vapeurs sont bien plus efficaces et moins fatigantes qu’un nettoyage manuel. Ces machines dédiées au nettoyage sont de véritables investissements sur le long terme, qui, professionnels ou particuliers, vous feront gagner du temps, et de l’argent. Mais, qu’est-ce qu’un nettoyeur vapeur industriel ? Comment fonctionne-t-il ? Et, comment le choisir ? Je vais tout vous expliquer.

Comment fonctionne un nettoyeur vapeur ?

Le nettoyeur vapeur est un appareil électrique équipé d’un moteur, qui va chauffer l’eau pour produire de la vapeur d’eau. Cette dernière est chauffée de 100 à 200 °C en fonction des modèles, donc à très haute pression comme vous pouvez le constater. La vapeur chauffée passe ensuite dans un flexible puis évacuée par une buse dont l’embout peut être une brosse ou une raclette pour les vitres. Un nettoyeur vapeur permet de désincruster tous types de saleté, même la plus récalcitrante, supprime aussi les mauvaises odeurs, grâce à la vapeur dégagée. De plus, la vapeur a le pouvoir de désinfecter et d’éliminer les bactéries et les germes, sans utiliser de détergent chimique. Enfin, les surfaces traitées à la vapeur sèchent très vite, en comparaison avec un sol nettoyé à l’eau et à la serpillère par exemple.

Le nettoyeur vapeur pour quels types de surfaces ?

Le gros avantage de cet appareil d’être une machine toute-en-une. En effet, le nettoyeur vapeur va vous permettre de nettoyer un bâtiment du sol au plafond, en passant par les extérieurs, les surfaces métalliques, etc. Aucun sol, qu’il soit du carrelage, du parquet, de la pierre, du linoléum, ne lui résistera. Néanmoins, une pression trop puissante pourrait abimer certains sols plus fragiles. Il sera également d’une grande utilité pour les extérieurs (allées, bordures, façades) ou pour les intérieurs (sanitaires, évier, mobilier, porte, murs, etc.). Enfin, il est l’allié parfait et écologique pour nettoyer tous les textiles (tapis, moquette, canapé, siège de voiture, etc.). On peut aussi ajouter à cette liste toutes les surfaces vitrées (véranda, miroir, vitre, etc.).

Quels sont les différents nettoyeurs vapeur ?

Tous les nettoyeurs vapeurs ne se destinent pas aux mêmes usages, et il est important d’identifier ses besoins pour choisir le modèle qui convient. Si vous gérez une entreprise et que vous souhaitez vous dirigez vers un aspirateur à vapeur pour les professionnel dédiée aux nettoyages de grandes surfaces. Vous aurez le choix entre divers modèles, traineaux pour la plupart, et c’est donc la puissance qui déterminera votre choix. Vous devrez en conséquence tenir compte de la puissance (W), qui concerne le temps de chauffe pour produire de la vapeur.

Plus la puissance est haute, plus l’appareil sera rapide à chauffer. Le second critère concerne la pression (bars) qui détermine la force de la vapeur. Et, bien entendu, plus la pression sera élevée, plus le nettoyeur vapeur sera efficace. Enfin, le troisième critère important concerne le débit (g/min) qui indique la quantité de vapeur produite. Par exemple, les machines à vapeur dédiées au nettoyage industriel disposant de 20 g/min sera bien moins puissante qu’une machine avec un débit de 115 g/min. Par conséquent, un nettoyeur vapeur de 115 g/min sera évidemment bien plus efficace, et demandera aussi une utilisation plus courte, et une plus faible consommation d’énergie.