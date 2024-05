Quelles sont les avantages d’une carte prépayée pour les mobiles ?

Chaque mois, c’est la même galère, la facture de téléphone mobile, ou celle de votre ado, vous fait sortir de vos gonds ! Vous avez beau lui répéter que s’il dépasse son forfait, cela vous coûte cher, les heures passées sur les réseaux sociaux, ou à regarder des vidéos, sont plus importantes. Pourquoi, dans ce cas, ne pas lui choisir une carte prépayée qui lui permettrait à lui de se responsabiliser, et à vous de ne plus redouter les factures mensuelles ? La carte prépayée peut également être utile si vous voyagez à l’étranger, toujours dans le but de maîtriser votre forfait, et donc votre consommation. Cet Américain de passage en Suisse a reçu une facture de 134 000 € pour avoir partagé ses photos avec ses amis. Bouygues, Orange et SFR, les trois grands opérateurs proposent tous cette option. Il suffit de le demander. Je vous explique comment cela fonctionne.

Une carte prépayée, qu’est-ce que c’est et comment cela fonctionne ?

Pour souscrire à une carte prépayée, il est d’abord nécessaire d’obtenir une nouvelle carte SIM, ce qui implique l’ouverture d’une nouvelle ligne avec un nouveau numéro. Cette carte SIM peut être rechargée chaque fois que nécessaire. Si aucune recharge n’est effectuée, la ligne sera automatiquement fermée douze mois après le dernier rechargement. Contrairement à un forfait mensuel, une carte prépayée ne se recharge pas automatiquement. Elle propose un certain volume d’appels, de SMS/MMS et d’utilisation d’Internet pour un montant donné, dans une période définie allant de plusieurs jours à plusieurs mois.

Les offres prépayées chez Bouygues Télécom

Plusieurs types de cartes prépayées existent et s’adaptent à vos besoins. Chez cet opérateur, elles se classent en trois catégories : XL, Classique et Internationale. Et, dans chaque catégorie, plusieurs prix et durées sont proposés. Il existe, par exemple, pour ceux qui ont de la famille au Sénégal, au Cameroun, en Algérie ou au Maroc, des cartes spéciales qui proposent des heures d’appels comprises vers ces pays. Quant à votre ado, qui passe son temps sur Internet hors de la couverture Wi-Fi, Bouygues Télécom propose les cartes prépayées XL avec, en fonction du prix, un nombre de data prédéfini. Retrouvez toutes les offres de cartes prépayées proposées par Bouygues Télécom.

Les offres prépayées chez Orange

Chez Orange, l’offre est un peu plus restreinte, mais néanmoins intéressante, car il est peut-être plus facile de choisir parmi trois cartes prépayées que parmi une douzaine. Trois offres précises donc, à commencer par la moins chère, la Mobicarte, pour des appels illimités de 21 h à minuit. La seconde, la Mobicarte Monde, vous offre 10 Go de données mobiles dans le monde entier et un partage de connexion possible avec votre smartphone. Enfin, la dernière baptisée Orange Holiday est spécialement pensée pour les voyages à l’étranger, cet été, par exemple, avec appels illimités vers l’Europe, données mobiles, etc. Retrouvez toutes les offres de cartes prépayées proposées par Orange.

Les offres prépayées chez SFR

Chez SFR, il existe quatre formules de cartes prépayées à choisir selon vos besoins. Par exemple, pour une consommation minimale, le premier choix s’appelle le KIT SIM essentielle avec 2 h d’appels, 1 Go de mobile 4G, et 300 SMS. C’est peut-être le kit parfait pour l’ado en vacances qui pourra vous donner quelques nouvelles, parents inquiets que vous êtes ! À l’opposé de ce « premier prix », on trouve le KIT SIM illimitée avec 140 Go de données en 5G, les appels, SMS et MMS illimités. Avec ce forfait, l’ado en vacances pourra aussi vous envoyer toutes les photos qu’il aura envie de partager avec vous ! Retrouvez toutes les offres de cartes prépayées proposées par SFR.