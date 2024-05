Sunany, un « étonnant » urinoir féminin qui s’adapte à toutes les bouteilles en plastique

Nous les femmes, nous ne sommes pas constituées comme vous les hommes et ce n’est pas un scoop ! Messieurs, que faites-vous lorsqu’une envie pressante se présente lors d’une randonnée à vélo, en voiture, ou loin des sanitaires de votre emplacement de camping. Au mieux, vous prenez une bouteille en plastique vide pour vous soulager. Sinon, vous avez le choix entre un tronc d’arbre, un vieux mur décrépit, ou même en pleine forêt ! Quant à nous, éléments de la gent féminine, on oublie la bouteille en plastique, le tronc d’arbre et le reste… Il nous faut, en règle générale, au moins des toilettes ou un endroit discret pour éviter d’exposer notre fessier aux regards indiscrets. J’ai peut-être la solution pour certaines situations : l’urinoir féminin Sunany, vendu 14,39 €* sur Amazon jusqu’au 26 mai inclus. Pensez à cocher la case prévue à cet effet avant la mise au panier pour profiter de cette petite réduction. Insolite, mais peut être utile, et je vous explique pourquoi immédiatement.

L’urinoir féminin Sunany, qu’est-ce que c’est ?

Cet accessoire insolite se présente sous la forme d’un entonnoir qui, sans entrer dans les détails, va permettre aux femmes de diriger le jet d’urine. Au bout de l’entonnoir, il suffit de glisser l’extrémité dans une bouteille en plastique qui servira de contenant. Il est fabriqué en silicone haute qualité, ne contient aucun composant chimique nocif, est doux et n’irrite pas la peau. Pliable, il se glisse dans le sac à dos, et ne prendra pas trop de place dans votre coffre de voiture ! Quant au nettoyage, il se fait simplement à l’eau claire, et est évidemment réutilisable à volonté.

Dans quelles circonstances cet urinoir peut être utile ?

Vous vous interrogez probablement sur l’utilité d’un tel engin. Cependant, je vais argumenter pour vous convaincre, comme les 18 985 personnes, qui ont laissé un avis positif sur le sujet ! Prenons deux exemples : les toilettes publiques et le séjour au camping en tente, sans sanitaire ! Dans le premier cas, l’urinoir féminin sera un gage d’hygiène, vous évitant de devoir vous asseoir sur des cuvettes sales, ou de jouer les équilibristes pour vous soulager, suspendue au-dessus de la cuvette. Deux solutions : la bouteille en plastique, ou la cuvette pour servir de contenant.

Dans le second cas, c’est de mon expérience personnelle que je vais vous parler ! Combien de fois, ai-je prié pour que ma vessie reste tranquille lors des nuits au camping ? La peur m’a souvent envahie au moment fatidique où il me fallait traverser le camping pour rejoindre les sanitaires. Ben quoi ? On n’est jamais à l’abri de croiser un tueur en série, ou des personnes ivres mortes ! Avec cet urinoir féminin, vous n’aurez plus besoin de trouver les toilettes, ni un coin caché au beau milieu de la forêt si vous pratiquez le bivouac ou le camping sauvage. Honnêtement, cet urinoir m’aurait sûrement permis de mieux dormir et de ne pas m’angoisser sur une éventuelle envie pressante au beau milieu de la nuit ! Comment ça, je suis peureuse ? Oui et j’assume !

Comment l’utiliser sans baisser le pantalon ?

D’après la description du vendeur, qui recommande de s’entraîner à son utilisation avant d’être au top. En pratique, il suffit de baisser le devant du pantalon (ou de soulever la jupe) de se détendre, puis de glisser l’entonnoir sous les vêtements, relié à une bouteille en plastique. Il suffit ensuite de se soulager tranquillement, à l’abri des regards et en toute sérénité ! Trêve de plaisanterie, sous ses airs insolites, cet urinoir féminin peut s’avérer très utile aussi lors de longs trajets en voiture. Cela évitera peut-être à votre mari de protester contre vos envies pressantes un peu trop rapprochées. Au pire, pour 14,39 €*, son prix de vente actuel jusqu’au 26 mai inclus, cela vaut probablement le coup d’essayer, non ? Connaissiez-vous l’existence de cet urinoir féminin ? Je serai curieuse de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

