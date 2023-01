A’union : elle (re)invente la multiprise avec un dispositif aussi beau qu’ingénieux

Selon une étude menée par Ecologic France, menée sur 1500 foyers, nous aurions 24 appareils branchés dans le salon et 22 dans la chambre. Impressionnant, non ? Bien entendu, nous n’avons pas 24 prises électriques disponibles dans le salon, à moins qu’il ne ressemble à votre bureau. Pour brancher tout ce petit monde et multiplier le nombre de prises disponibles dans la pièce à équiper, nous utilisons évidemment des multiprises. Certes, les multiprises se doivent d’être fonctionnelles et sécurisées, mais elles peuvent aussi faire partie de la décoration, car il est parfois difficile de les cacher. Une designeuse, Awen Ayao, invente une multiprise design : l’A’union. Ce dispositif permet de cacher les prises inutilisées et c’est plutôt sympathique à regarder. Découverte.

L’A’union, qu’est-ce que c’est ?

La multiprise inventée par la jeune femme s’offre un design art-déco et propose un système de tiroir qui permet de cacher les prises « vides ». Concrètement, lorsqu’aucune prise n’est utilisée, la multiprise ressemble uniquement à un objet décoratif. Une idée pratique lorsque l’on doit se brancher pour travailler quelques heures par exemple. L’A’union se présente sous différentes formes et tailles tout en proposant des modèles avec deux ou quatre prises. Le boîtier peut être placé au sol, sur une étagère ou encore sur une table. Grâce à son design, il s’intègre dans tous les intérieurs et ne ressemble à aucune autre multiprise. En d’autres termes, lorsque l’on voit la multiprise, on ne s’attend pas à cette fonction, mais seulement à un objet de décoration.

Une autre multiprise innovante : la One Step

Dans le domaine des multiprises novatrices, nous vous présentions il y a peu la One Step. En apparence, elle ressemble à un produit traditionnel. En revanche, son utilisation est totalement innovante. N’avez-vous jamais « cherché le trou » de la prise lorsque vous n’avez pas un visuel direct sur la multiprise ? Parfois, c’est une vraie galère ! La One Step répond à cette problématique avec des entrées de prises dotées d’un mécanisme qui identifie votre prise et fait tourner la prise pour qu’elle s’adapte aux fiches de celle que vous branchez.

Mais combien de prises constituent au maximum une multiprise ?

La question peut paraître idiote, mais combien sommes-nous à ajouter des boîtiers de plusieurs prises sur une multiprise, voire de brancher une autre rallonge sur la multiprise ? Erreur fatale qui pourrait vous valoir bien des déboires. « Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie » explique l’entreprise Legrand. Si votre multiprise possède trois sorties, il faudra alors brancher trois appareils et ne pas tenter d’augmenter le nombre de sorties avec des branchements hasardeux.

Vous avez huit appareils à brancher sous votre télévision (console, box, téléphone fixe, décodeur, télévision, chargeur de téléphone, etc.) ? Optez donc pour une multiprise à huit sorties, et disposant d’un onduleur et d’un bouton de coupure de courant de préférence ! Et bien sûr, chaque soir, coupez votre multiprise. En effets, les appareils en veille consomment de l’électricité, et en ce moment, il vaut mieux prévenir que guérir !